¿Dónde están los proyectos de ley o los decretos ley que planteen reformas tributarias para reactivar la inversión? ¿Dónde están las propuestas de empleo, educación, transporte, que alivien el calvario de quienes son en realidad soberanos del poder? ¿Dónde están las políticas de Estado que saquen a los peruanos y peruanas de la sombra paupérrima en la que viven? ¿Dónde la empatía, el republicanismo y la solidaridad? No hay. No dan las 24 horas del día para gobernar por y para los ciudadanos y, a la vez, atacar y defender. Porque como se da en las contiendas militares, en las guerras políticas no hay vencedores y vencidos, solo perdedores. La salida no está en los entes de gobierno. La salida inicia en las escuelas, los institutos, las universidades y, sobre todo, en los hogares, en las familias, todas ellas, las funcionales y disfuncionales, las monoparentales y las tradicionales. Insisto con la idea de promover un cambio desde la raíz, aunque ello suene lejano y hasta ingenuo.

No podemos dejar que los paradigmas de la niñez y la juventud sean siempre ciudadanos de otras realidades, que las habitaciones de los niños y las niñas estén llenas de fotos de cantantes que esconden sus flaquezas con la tecnología, de deportistas que odian el deporte, pero aman la fama y la fortuna. Fotos de piratas del siglo XXI, expertos en degradación del género humano y fieles adoradores del dinero fácil y perverso. ¿Por qué, cuando un niño gana una olimpiada de matemática, no es la envidia de todos sus amigos? ¿Por qué, cuando una joven gana una medalla en su disciplina deportiva, no es la chica a la que todas quieren imitar? Es nuestra responsabilidad. Cuando se fue el último Congreso, tuvimos una efímera alegría pensando en que lo que vendría no podría ser peor; nos equivocamos. Abogamos ahora por una demanda popular para que el Ejecutivo y el Legislativo renuncien, pero sin preguntarnos quién ocupará esas bancas en la renovación. Cuántas veces tendremos que gritar: ¡que se vayan todos!