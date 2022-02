Cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia, desde el día uno, tuvo una enemiga férrea, firme y consecuente en la señora Fujimori, cuyo único objetivo era sacarlo de Palacio de Gobierno. Cuando Susana Villarán asumió la Alcaldía de Lima, el señor Marco Tulio Gutiérrez se convirtió en un enemigo tenaz, con el propósito de sacarla del Palacio Municipal, ello en fiel cumplimiento al mandato que su jefe, el saliente alcalde Castañeda, le encargara. Así como ellos, muchos políticos nacen con verdugo. Un verdugo que en la mayoría de los casos se convierte en tal por despecho, por orgullo o por envidia.

El presidente Castillo no es la excepción. Desde el primer día de gobierno, los gritos de vacancia no cesaron. Gritos que, poco a poco, fueron cediendo en estruendo para ganar en estrategia. Sin embargo, mientras la vacancia presidencial perdía respaldo como forma, como fondo Castillo regalaba material para buscar cualquier vía, constitucional o no, que permitiera interrumpir su mandato y dar por concluida esta nefasta etapa de nuestra vida republicana. Al principio, se exageraba, se levantaban piedras buscando material que lo desprestigiara, se recurría a los fantasmas del comunismo y hasta del terrorismo. Sin embargo, bastaron horas o pocos días para que fuera él mismo quien proveyera de vasto material a sus detractores para solicitar su vacancia, acusación constitucional o renuncia. No ha pasado un solo día sin que la prensa o las redes sociales pongan en vitrina posibles casos de corrupción, puesta de manifiesto no solo a través de cobros en dinero por ascensos en las fuerzas armadas (por ejemplo), sino corrupción disfrazada a través de nombramientos de incapaces para puestos de suma relevancia. Este tercer gabinete liderado por un personaje que tiene, entre otras muchas cosas, acusaciones de violencia física contra su propia esposa e hija no genera más que ira, indignación y frustración. Castillo no tiene un verdugo, Castillo tiene a Castillo.

