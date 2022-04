[OPINIÓN] Hernán Díaz: ¡Asamblea de mentiras!

En sencillo, la Constitución supone fijar las principales directrices normativas para el funcionamiento del Estado.

Definir un marco económico, tributario, social, el control de poderes, la estabilidad, en suma, la hoja de ruta. Ahora bien, toda norma jurídica es el producto de un contexto específico (por eso, mientras más general sea, mejor) y ello supone que, con el paso del tiempo, podrá ser susceptible de modificaciones. Es más, es un deber revisar permanentemente las disposiciones contenidas para que no pierdan vigencia. Y eso es, revisar y modificar. No se trata de romper el librito y volver a empezar.

Los Estados que demuestran mayor estabilidad tienen constituciones con décadas de vigencia. Para eso están los mecanismos que permiten modificar la Constitución; mecanismos que ella misma utiliza para protegerse de cambios antojadizos que podrían torcer el destino del país.

Ofrecer en campaña un cambio de Constitución, sobre todo a los sectores más vulnerables, no fue sino un burdo facilismo para crear una bandera que enarbolar y que “unifique” las necesidades de esa misma población. Hacerle creer a la gente que un cambio de Constitución acabaría con el desempleo, la corrupción o la pobreza, no fue sino mentirle en la cara a la gente. Porque eso es una mentira sideral.

Ahora, siendo ya presidente, habiendo ofrecido mentira tras mentira y viendo cómo su barcaza apunta al naufragio, saca como as bajo la manga un proyecto de ley para que satisfaga la demanda de quienes exigen se cumplan las promesas de campaña. Pero saca ese as sabiéndose perdedor. Le traslada al Congreso la responsabilidad de no hacer lo que el “pueblo” demanda y nadie podrá reclamarle que no hizo lo que ofreció, o por lo menos lo intentó. Honestamente, no sé si le alcance. Claramente ha distraído los titulares de la corrupción hacia la Asamblea Constituyente. Pero, como todo en este gobierno, será fugaz. Deje de mentirnos, señor presidente. Su credibilidad se agotó el 29 de julio de 2021.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con el analista político Gonzalo Zegarra sobre la Asamblea Constituyente que quiere imponer Perú Libre y el gobierno de Pedro Castillo.