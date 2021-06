Hasta el momento hay un empate técnico. Los resultados finales pueden demorar algunos días, pero también hay que decir que el conteo rápido ha sido muy acertado antes, así que no hay que hacerse falsas expectativas de que cambie el resultado. La ONPE es una institución seria, y si da un resultado que no nos guste hay que respetarlo (...) Entre los temas a tratar por el próximo gobierno claramente la vacunación es lo más urgente. Un segundo reto, que no forma parte del sentido común y que la gente no le está dando importancia, es el reinicio de las clases presenciales. Eso importa demasiado. El tercer punto sería la reactivación económica (que va muy de la mano con la vacunación). Ya pensando en el más largo plazo, creo que debemos buscar una salud pública que se modernice. Asimismo, un segundo tema sería la protección social, entendida como la parte de las jubilaciones tanto pública como privada. Y probablemente como tercer tema estaría la tarea de desburocratizar el estado. No solo verlo en términos como un agente facilitador de negocios, sino un Estado que gane legitimidad frente a los ciudadanos, que deje de ser un obstáculo para la formalidad. Incluso, en un eventual gobierno de Pedro Castillo, un tema que está pendiente es que el Estado no sea el causante de que el 70% de los trabajadores esté fuera de la ley. Eso es una obligación moral.