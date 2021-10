Gonzalo Zegarra // Analista político

Parece un pretexto y una actitud muy oportunista del Sutep, usar el ‘secuestro’ de los escolares peruanos para avanzar en demandas sindicales, en lugar de priorizar a los niños. El Perú es uno de los países que peor manejó la pandemia y el retorno a clases. En Argentina están al 90% y nosotros estamos entre el 5% y el 10%. En nuestras prioridades los estudiantes no importan. La educación también es interacción física, es el recreo; que eso lo dejemos pasar, no hay palabras para expresar lo grave que es. Jaime Saavedra, del Banco Mundial, ha hecho ver que el daño educativo y cognitivo es casi neurológico por esta ausencia de casi dos años. Es brutal. La educación no se puede postergar indefinidamente, ya van dos años, ¿que quieren, que sean 3, 4 años? Las deficiencias en infraestructura existían antes de la pandemia. Los hitos deben ser claros. Es el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para los niños.