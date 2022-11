[Opinión] Gonzalo Elías: Vocación o profesión

Hace años estaba en una ceremonia y el expositor mencionó algo que llamó mi atención. Dijo que en este mundo existen personas vocacionales y personas profesionales. Ninguna es mejor que la otra, necesitamos de ambas, pero son diferentes. Y sí pues, quizá sea diferente estudiar, por ejemplo, Contabilidad, Administración, Ingeniería, que ser filósofo, profesor o médico. De hecho, he observado que en algunos colegios se habla de “orientación vocacional” y en otros, de “orientación profesional”.

Lo cierto es que es un tema importante y la impresión que tengo es que los adolescentes reciben un encargo demasiado grande al tener que “elegir” una carrera o profesión a una edad en la que su identidad no está consolidada. Por el contrario, suele ser una etapa de incertidumbre, crisis, y muchos retos, en la que la pasan bien pero también “adolecen”.

A veces, las personas que están a su lado y que tienen ascendencia sobre ellos ayudan y otras veces, los confunden más. He visto casos en los que el chico o la chica eran claramente “vocacionales” pero sus padres, por temor o por querer imponerles sus propios deseos, los persuadieron para ser profesionales. También he visto lo contrario: chicos y chicas que claramente tenían un perfil “profesional” pero alguien que no se tomó el tiempo y la responsabilidad suficiente para conocerlos bien; los convenció de que eran vocacionales.

El reto siempre es el mismo: “el match”, la conexión. No hay profesión mala ni vocación mala; lo que hay es un buen click o un mal click. Es parecido a cuando uno elige un colegio; lo importante es el match entre ese niño o niña que tiene características propias, únicas e irrepetibles, y un entorno particular.

Hay que conocer a los hijos para poder orientarlos y reflejarlos bien. Los adolescentes sí necesitan acompañamiento, pero también necesitan ser escuchados. Hay que brindarles apoyo y herramientas para crecer en autoconocimiento, porque, como dicen en Estudio Henderson (un buen centro de orientación vocacional y profesional): “Una carrera no se elige, se descubre”.

Según el Washington Post, solo el 27% de los adultos trabaja en lo que estudió. Y ojo, hay gente que es muy feliz trabajando en algo diferente a lo que estudió, pero también es bonito estudiar algo que te guste y poder ejercerlo.