Siempre es hoy.

Deben haber escuchado que la depresión tiene una cierta relación con vivir en el pasado, y la ansiedad se relaciona con estar pensando demasiado en lo que va a venir. Vivir en el aquí y en el ahora no es fácil, pero es un arte que hay que aprender. En estos tiempos, difíciles, observo con particularidad cómo la mente tiende a magnificar y amplificar lo negativo. Nuestro cerebro racional está diseñado para resolver problemas, y cuando hay más problemas y crisis que de costumbre esta función se sobre activa. Está estudiado que podemos llegar a tener hasta 50 mil pensamientos al día y a veces 49 mil son negativos, sucesos imaginarios que nos producen angustia y nunca suceden. Es como el avión, angustia a mucha gente pero es segurísimo. Es como el temblor, nos hace entrar en ataque de pánico pero es más probable morir en un accidente de tránsito. El tema es el siguiente: “ayer” fue la pandemia, hoy el temblor, y mañana será la siguiente tormenta que también vendrá (la política no nos falla por ejemplo). Si esperamos a que “todo esté bien” para ser felices pues nos vamos a hacer viejitos esperando. Esto no quiere decir que neguemos la realidad, la calle está dura, pero lo que debemos entender es que la mente miente. No te creas todo lo que piensas. La mente es como una lupa, magnifica lo que está en el exterior y hace que lo veamos más grande de lo que es. El ser humano es un ser buscador de sentido, y este se encuentra en la resolución de problemas. No esperemos pues que no existan, aprendamos a resolverlos, a ocuparnos en vez de preocuparnos, a encontrarles sentido, aprendizaje, y a disfrutar el camino.

“Las pequeñas cosas” de la vida cotidiana son clave. Saludar al portero, no pelearte con el tráfico, disfrutar el desayuno, sonreírle a las personas, hacer deporte, etc. cambia el curso de nuestro día porque afecta el cómo nos sentimos.

La vida es ahora, y como dice el proverbio: “No te tomes la vida tan en serio, al fin y al cabo no saldrás vivo de ella”.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Entrevista Mauricio Franco