El lunes pasado entré a mi cuenta bancaria y me llevé la sorpresa de tener un embargo. Habían sustraído sin notificación ni aviso 1,043 soles de mi cuenta personal más una comisión de 225 soles que cobra el banco. Ni siquiera salía de qué. Primero pensé que había sido por una infracción de velocidad en carretera ya que ahora te ponen multas de 880 soles por pasarte 5 km/h. Tuve que llamar al banco y lo único que me pudieron decir es que era “algo de una municipalidad”. Escribí a la municipalidad, pero el correo rebotó. Luego llamé, pero el teléfono no existía. Finalmente vía web tuve que escribirle por FB a una señorita que se encontraba irritable y me dijo que no me podía dar información, que debía ir en persona hasta aquel municipio (a dos horas de Lima). Finalmente llegué, era por un impuesto predial que tenía vencido, en eso tenían razón, pero yo no sabía, siempre pago a tiempo, y nunca me notificaron, de frente me embargaron.

Hace 2 años me invitaron de un partido para postular al Congreso. Como era uno periodo transitorio, de solo un año, acepté para intentar hacer algo por mi país. Quería ser parte de una generación de transición que abriera esperanza. Deseaba aportar en el rubro de la salud mental. Terminé excluido por el JNE por no inscribir las áreas comunes de un departamento que ya no era mío y por un auto que nunca fue mío, un error registral por parte de un concesionario. Como si fuera poco, luego fui denunciado penalmente por el JNE.

Hace 3 semanas un amigo mío estaba en su auto en la avenida Javier Prado parado en una luz roja. Cuando la luz se puso en verde aceleró y una moto que venía por la calle transversal se pasó la luz roja y colisionó con su auto. Mi amigo fue a la cárcel por dos días. Estuvo en un calabozo junto a una persona en ataque de pánico que no paró de gritar en toda la noche. Por suerte apareció un video de un edificio donde se veía claramente el accidente.

En estos casos las cosas han tenido solución, eran temas subsanables, pero el costo emocional y económico ha sido excesivo e injusto. Las personas que estaban detrás de estos procedimientos, creo, estaban cumpliendo con su trabajo, pero ese trabajo se deriva de un sistema muy cuestionable. Un sistema donde uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Vivimos en una cultura de la desconfianza, un sistema kafkiano donde se funden aspectos de la realidad con elementos fantasmales, que producen una extrema ansiedad en los ciudadanos.

La administración de justicia –en todos sus niveles– y la lucha contra la impunidad es un avance importante del país, pero esto no puede jamás revertir la presunción de inocencia, principio fundamental de la vida en sociedad… y de la salud mental.

