La autenticidad. Ese es el atributo que mejor describía para mí a Pedro Suárez-Vértiz. El verdadero ícono del rock en el Perú, el artista y el músico más talentoso de nuestro país por lo menos en los últimos 40 años era, sobre todas las cosas, un ser auténtico.

En las últimas dos semanas que hemos estado en duelo por su partida me he estado preguntando esto: ¿por qué era TAN querido?, ¿por la alegría, sensualidad y el amor de sus canciones?, ¿por ser un poeta, un ser profundo, intelectual, creyente y espiritual?, ¿por no ser un “idiota” (definición de ‘idiota’ según los griegos: “Aquel que se preocupa sólo por sus negocios y asuntos personales”)?, ¿por ser una persona que amaba al Perú y estaba lleno de gratitud?, ¿porque entendía muy bien el amor a la familia, a Dios y a los amigos?

Suárez-Vértiz podría ser el peruano más querido de los últimos 50 años, y creo que no exagero. Era alguien que buscaba la paz, no el poder. El amor, no el exceso de dinero. Un creador de cultura, de arte, un escritor, y un dotado para la música y la composición.

Me vienen algunas de sus letras espontáneamente a la mente: “Vale más no tener y siempre añorar, tenerlo todo liquida”. “Los deseos casi siempre suelen hacerse realidad” y su definición de la vida era, La Vida: “Muchas oportunidades para alcanzar tus sueños”. (Lo importante entonces es darte oportunidades, y conocer tus propios sueños, entrar en contacto con tu verdadero Deseo). En fin... Tantas letras, tantas canciones, que nos han hecho bailar, reír, llorar y energizarnos. En lo personal, admiro a los artistas en general, pero nada como la música. Si pudiese elegir, sería músico.

Hoy en el auto justo escuché una de sus canciones más bonitas: “Me elevé”. Y ahí Pedro decía: “Siento que algo inmenso hay después. Creo que esta vez no volveré. Me elevé, hasta el fin, vi una luz, y escuché una voz en silencio. Me amaste en silencio. Ahora todo lo entiendo. Me hablaste en silencio”.

Descansa en paz, querido Pedro Suárez-Vértiz. Gracias por tanta buena música.