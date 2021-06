[Opinión] Gonzalo Elías: Hartos del miedo

Esta semana, no exagero, sentí que “todos” mis pacientes estaban con insomnio. No los conté, pero fueron la mayoría los que me dijeron que no podían dormir bien. Ansiedad, angustia, temor al futuro. Las personas están preocupadas por sus familias, por la economía, por la convulsión social. Hace ya casi un año y medio los peruanos vivimos en un constante estado de temor. Miedo a enfermarnos, miedo a morir, miedo a perder el trabajo, y ahora miedo a que nuestros gobernantes sean unos irresponsables, malos padres –de la patria– y no respeten la democracia que todos queremos. Lo interesante (si cabe esa palabra) es que entre las personas que me consultan hay de “ambos grupos”, es decir, los que votaron por uno y los que votaron por otro. Ambos están con insomnio.

El miedo se puede convertir en un sentimiento. Una cosa es la emoción pasajera del temor y otra es el miedo crónico. Esto es muy peligroso y dañino para las personas. Para mucha gente el miedo solo conduce a dos caminos: o a la parálisis o la violencia. Esto nos puede enfermar.

El nuevo gobernante tiene la OBLIGACIÓN de traer paz y tranquilidad. Ofrecer garantías, tender puentes, y respetar la democracia. Nosotros, los ciudadanos, estamos tratando de leer la realidad lo mejor que podemos y proyectar lo que va a pasar. Necesitamos estar vigilantes, tener fe, pero también tenemos que tender puentes entre nosotros, y ser tolerantes.

Ha sucedido algo bueno dentro de todo el mal de haber terminado con dos candidatos de extremos: La derecha se ha unido y la izquierda también se ha unido. Hemos pasado de la fragmentación casi psicótica (23 candidatos) a la “bi-polaridad” de la izquierda y la derecha. Ojo, más del 80% de la población NO votó por estas personas en primera vuelta (una sacó 12% y el otro 17%). Pero la izquierda se ha unido, y así también la derecha. Esto es bueno, el presidente no debería poder hacer lo que le dé la gana, debería ser moderado. Tenemos un Congreso de todas las fuerzas, elegido democráticamente, FF.AA. que estarán vigilantes y, lo más importante, nosotros los ciudadanos que estaremos atentos. Tendamos puentes, dialoguemos, estamos todos en el mismo barco.