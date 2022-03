El otro día me llamó un amigo médico internista para preguntarme si podía darle un directorio de especialistas en salud mental para derivar pacientes. Está impresionado con la cantidad de personas que llegan a la clínica últimamente con afecciones aparentemente físicas pero a la hora de hacer los exámenes lo que encuentran es un problema psicológico. El sufrimiento emocional -estrés, tristeza, ansiedad, duelos, etc.- en muchas ocasiones se somatiza, se va al cuerpo. Esto ha pasado toda la vida, en realidad. Incluso las enfermedades más serias como las oncológicas y coronarias tienen, entre otros factores, un fuerte componente emocional. La tristeza, las preocupaciones y el estrés son responsables de muchas enfermedades y problemas en el organismo.

La pandemia y la crisis política/social no han ayudado. El incremento de trastornos depresivos y de ansiedad es notorio. Las autoridades deberían comprender que lo último que necesita la gente es más conflicto e inestabilidad. Nosotros, la población, también debemos entenderlo, necesitamos tender puentes porque como sociedad estamos muy enfermos, y esto suma a la enfermedad individual.

Si además de afecciones físicas tienes síntomas de ansiedad (preocupación excesiva, insomnio, pensamiento catastrófico, tensión muscular, temblor, incapacidad para relajarte, entre otros) o síntomas depresivos (irritabilidad, pérdida de interés o placer en realizar actividades, tristeza, insomnio o exceso de sueño, cambios fuertes en el apetito, sentimientos de culpa, baja autoestima, etc.) busca ayuda, no sólo médica, sino también psicológica.

La mente es como un estómago que va recibiendo contenidos que necesita digerir y procesar. Las emociones juegan un papel grande en el funcionamiento de nuestro organismo. Cuando estas no se elaboran, no se procesan, y no se expresan, se van al cuerpo. Es como la energía, no desaparece, sólo se transforma. Nuestras emociones, tanto positivas como negativas, se van somatizando en nuestra piel, en nuestros huesos, músculos y órganos.

La salud física y la salud mental están conectadas, y así como a veces se da un círculo vicioso entre ellas, también está la posibilidad de generar un círculo virtuoso saludable. Hay que hacer nuestra chamba. Es importante no sólo cuidar el cuerpo, sino también el espíritu, la mente, las relaciones, y hasta la sociedad.

Mente sana en cuerpo sano, cuerpo sano en mente sana.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Entrevista a Martha Chavez