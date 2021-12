[Opinión] Gonzalo Elías: A pesar de todo agradecido

Diciembre es un mes complejo, no es un mes fácil para todo el mundo. Ciertamente es un mes de alegría, de Navidad, de regalos, de poder celebrar un año más de vida, pero no es un tiempo fácil para todas las personas. Algunos se conectan con todo lo que no tienen, con las personas que ya no están, se reeditan los duelos. En diciembre se mueven (y se remueven) los afectos. Vemos en las calles a la gente como loca, corriendo de un lado para el otro, sacando plata, algunos de donde no tienen, otros de donde no deben, pero casi todos movidos en el fondo por sus afectos, por los seres queridos, por el amor.

Para los psicólogos este ha sido un año duro, hemos visto muchísimo dolor. Toda la vida hemos visto dolor, pero el sufrimiento de los últimos años se ha exponenciado. Tenemos la suerte y el honor de trabajar con seres humanos, de ver y ser testigos de la lucha y el amor de las personas por salir adelante. Por momentos no es fácil presenciar tanto sufrimiento, tanto dolor, que se suma al que uno ya tiene, pero es en los finales –en los finales de año por ejemplo– donde uno encuentra sentido, una sensación de que a pesar de todo, todo va a estar bien.

Quiero permitirme agradecer, y recordarles una y otra vez que la gratitud es la clave para mantener la línea. “Si ves el lado positivo de las cosas mantendrás tú línea”, aprendí de un paciente esta semana, frase que a su vez esta persona aprendió de un excelente terapeuta que tuvo antes de mí. Y es que así es la vida, no sabes de dónde vendrá el siguiente sufrimiento, pero tampoco sabes de dónde va a venir el siguiente regalo.

No lo olviden: la gratitud eleva nuestros niveles de serotonina, disminuye la ansiedad y el miedo. La gratitud es como un imán de la suerte. Trae fe y esperanza.

Feliz Navidad y un buen 2022.

