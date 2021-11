Con la doble victoria de la selección peruana, sobre Bolivia primero y Venezuela después, se bajó el telón a las Eliminatorias Qatar 2022 por este año. Seis puntos que la dejan momentáneamente prendida de una ansiada clasificación; al menos conservar el quinto lugar que hoy ostentan y que permite jugar por el repechaje depende exclusivamente de lo que puedan hacer ellos.

El mérito es del plantel y del comando técnico de Ricardo Gareca, pero no se pueden soslayar los momentos en que se pensó que todo estaba muy cuesta arriba porque el equipo no plasmaba un patrón de juego que hiciera pensar que estaba en el camino correcto. En este orden de ideas algunas convocatorias no parecían ser las más acertadas: cuando se necesitaba gol se convocaba a pocos delanteros, no se llamaba a los que más destacaban, así como se solicitaba a otros que a nuestro parecer no lo merecían, o que ya habían tenido muchas oportunidades desperdiciadas. El mismo sinsabor nos dejaba cuando en algunos partidos los recambios no funcionaban y se dejaban escapar puntos que estaban más cerca de conseguirse que de perderse.

Las semanas que siguen podrán servir a Gareca para evaluar a otros elementos que tuvieron buen paso por la Liga 1, 2021: Joao Villamarín, figura del Sport Boys que alcanzó 11 goles en la temporada; Percy Liza, impetuoso delantero de Sporting Cristal; Jairo Concha, creativo volante de Alianza Lima; o si vuelve Luis Iberico de Melgar, goleador del año con 12 tantos. Por otro lado, están los más grandecitos, pero también de importante desempeño, como el ‘Cholito’ Irven Ávila, de 31 años y pieza importante en la ofensiva celeste, con ocho goles y otras asistencias.

Hay mucho por ajustar en estos dos meses, hasta que la selección vuelva a disputar otra fecha doble electrizante, cuando el 27 de enero visite a Colombia, que viene sumergida en una mala racha de 5 partidos sin ganar y sin anotar un solo gol. Otra historia sería cuando cinco días después reciba a Ecuador, que este año terminó su participación con dos triunfos. Ellos días antes deberán ser anfitriones ante Brasil y si allí consiguen un buen resultado, podrían hasta venir clasificados.

Será importante que la selección llegue con la misma disposición, con los mejores jugadores del momento y, ojalá, sin lesionados. Sabido es que asegurando los triunfos en los dos cotejos de local –ante Ecuador y Paraguay– y sacando un empate de visita, la clasificación estaría muy cerca.









ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Desde Arequipa, el presidente Pedro Castillo pidió al Congreso y a las autoridades locales trabajar de manera conjunta para atender las necesidades de la población. Por la tarde fue despedido de un restaurante local con gritos de vacancia. Además el director Ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor dice: "Premier parece boicotear el mensaje de confianza dado por Castillo". Abogado de Perú Libre está “inubicable” tras intentar sobornar a testigo protegido. IPYS responde al ministro González: “Su deber como miembro del gabinete es informar y responder a todos los medios”