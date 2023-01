Cuando todos piden unión, concertación e inteligentes decisiones para la salud del país y, en este caso muy puntual, también para el futuro del fútbol peruano, todo se paraliza y entra en trompo. Lamentable, pero cierto, es nuestro fúlbol (sin ‘t’), son las autoridades que dirigen este deporte y son los directivos que muchas veces, improvisados algunos, atinan muy poco.

El grupo de ocho clubes, compuesto por Alianza Lima, Universitario, Municipal, Boys, Melgar, Cienciano, Cusco FC y Binacional, anunció que no jugará si la FPF no levanta la medida cautelar que suspende los contratos por derechos de transmisión de sus partidos por televisión. Esta es una decisión que pone en riesgo el inicio de la Liga 1 - 2023, programada para este fin de semana, así como también pone en jaque las finanzas de estos mismos equipos, que, probablemente, no cuenten a futuro con los pagos de la empresa transmisora. Es que, sin transmisiones, tarde o temprano, no habrá pago por la no televisación de los partidos, así como también se verán restringidos los ingresos por el aporte de los sponsors; y sin partidos, tampoco recibirán dinero por la taquilla dejada por los aficionados. Todo se tornará inviable.

¿Y cuáles son los escenarios? Que no se retire la medida cautelar y que se inicie el Apertura con 11 equipos, lo que sería muy lamentable, quedando así mutilado el torneo. Lo otro, y lo más saludable, es que por fin la FPF sea más sensata, actúe con objetividad y sin parcialidad, para encontrar una salida a tan escabrosa y escandalosa situación.

Después nos preguntamos por qué no avanza nuestro fúlbol (otra vez me niego a ponerle ‘t’ por ser tan informal), por qué los equipos que participan desde hace tantos años vienen dando pena en Copa Libertadores y otros torneos internacionales, por qué no salen buenos jugadores en cantidad. Pues precisamente por todo esto. Por la informalidad y las malas autoridades que manejan lo que debería ser nuestro fútbol. Y así se da respuesta a por qué la ‘U’ no gana en sus amistosos previos al torneo, o por qué Alianza es goleado en otro cotejo de preparación.

Hay mucho que analizar, cambiar y mejorar. De lo contrario, los equipos peruanos seguirán contentándose con lograr solo copas locales y nada en el ámbito internacional. El fútbol peruano merece manejadores, directivos y gente más profesional, no advenedizos que solo buscan intereses personales. Si no es ahora, ¿cuándo?