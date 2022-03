El sábado temprano viajaba por la Panamericana Sur rumbo a Ica. Lo hacía con mi amigo Hans, quien iba al volante, mientras que yo de pasajero disfrutaba del paisaje. Todo iba bien, hasta que por la ventana de un bus que estaba delante nuestro se asomó una mano y sin resquemor alguno arrojó una botella que casi rompe el parabrisas de nuestro vehículo. Se acabó el viaje tranquilo, no contábamos con incivilizados que creen que Lima y el país son su tacho de desperdicios. Ojalá algún día seamos mejores personas. Respetar a tu prójimo y las normas de la ciudad donde vives es esencial para un desarrollo sostenible.

Superado el momento –no sin antes ver que otras personas practicaban el mismo y desagradable ‘deporte’. Tarea para mejorar–, llegamos a Ica. Ahí, casi de entrada, nos topamos con el pequeño y descuidado estadio José Picasso Peratta –otra tarea pendiente, esta vez del IPD, dueño del recinto deportivo–, inaugurado en 1943 y centro de innumerables batallas de tradicionales equipos locales fundados hace muchos años: Sport Victoria (1916), Octavio Espinosa (1923) y Estudiantes de Medicina (1975). Esto nos hizo recordar a otros históricos representativos que hoy tampoco corren por la Liga 1 ni Liga 2: Atlético Chalaco (1902), CNI de Loreto (1926), Alfonso Ugarte de Puno (1928), Coronel Bolognesi de Tacna (1929) y Defensor Lima (1931). Clubes que seguro esperan tener algún día mejores administraciones para luchar por un regreso a las primeras categorías del fútbol peruano.

En la Liga 1, Sport Huancayo merece la atención por su sólida participación en este torneo, en el cual hoy es líder indiscutido con el máximo puntaje posible: doce puntos en cuatro partidos jugados. Pero esto no es casual: los de Huancayo, que se desempeñan en la máxima división desde el 2009, han sido protagonistas en la mayoría de campeonatos. Cuentan con clasificación a nueve copas en 13 años de competencias: Copa Sudamericana en ocho oportunidades y Copa Libertadores en una. ‘El Rojo Matador’, que este año ganó en la altura y en el llano, deberá descansar en esta quinta fecha por obra y gracia de nuestro máximo torneo, donde uno se queda sin jugar por falta de rival. Atrás le siguen los pasos la ‘U’, Alianza Atlético y Municipal, todos con nueve puntos. Alianza Lima y Cristal quieren estar más arriba pero su inconsistencia en los resultados no se los permite. El torneo es disputado, excepto para Cantolao y Mannucci, que aún no han sumado.

