Así amaneció Lima ayer. Sacudida por fuertes sonidos que la estremecían desde el cielo, acompañados de destellos de luz que iluminaban la oscuridad, además de zigzagueantes líneas encendidas que caían desde lo más alto. Algunos se apresuraban a señalar que era el despertar de nuestro plomizo cielo limeño, vigilante por el futuro del país. Otros, futboleros, aseguraban que fue la manifestación por un equipo “Santo”, que dio la sorpresa al clasificar a la final.

Lo puntual es que Lima amaneció ayer con bulla y con la noticia de que no será la ‘U’, Cienciano ni Ayacucho los llamados a disputar la final de la Liga 1. Fue el Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres el que logró el primer puesto de su grupo clasificando para jugar por el título del Apertura ante Cristal, y lo hizo ganando cinco cotejos seguidos. Mérito de la institución de Santa Anita que, fundada en 2004, ya lleva 18 años jugando Primera División, donde ha logrado tres títulos nacionales (2007 – 2008 – 2010). Hoy el cuadro ‘albo’ apuesta más que nunca por el trabajo de sus canteras y promueve año tras año a nuevos valores. Así comienzan a sonar en el plantel los delanteros Franco Zanelatto, Nicolás Figueroa y Héctor Bazán; los volantes Alfonso Barco, Fernando Melgar y Simón Mangold, así como los defensas Francesco Cavagna, Jonathan Bilbao y Fernando Melgar, entre otros. Sin duda, un trabajo que ya da sus frutos, una siembra que brindará más réditos. Mérito también a la labor de profesionales como Álvaro Barco desde la gerencia deportiva, y de Alberto Masías como director de la división de menores.

Conversando con Masías, quizás nos confió su fórmula para estos logros: “La disciplina y el estudio van de la mano; si no estudian, no juegan”. Masías trabaja en San Martín casi desde su creación. Años atrás, en 1997, como presidente de Alianza Lima, lograba con los blanquiazules el título después de 18 años. Barco va más allá. Fuera de la alegría por el éxito de su equipo, le preocupa que hace prácticamente dos años la FPF no realice otros torneos importantes: “Los campeonatos de reservas y menores están congelados. Allí peligra el crecimiento de estas categorías que son los semilleros del fútbol peruano”. Sabemos que la pandemia sigue golpeando, pero creemos que es necesario encontrarle alguna salida al problema.

Regresan las Eliminatorias el 3 de junio y en algún tiempo más no tendremos a las actuales figuras de nuestro fútbol. El tiempo pasa y las categorías menores deben ganar mayor relevancia.

