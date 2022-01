Usando un parecido titular al de la portada de Perú21 de ayer, donde decía: “NO TIENE ARREGLO” –les confesamos que no encontramos otra mejor idea que calce a nuestra columna de hoy–, les decimos que por segundo año consecutivo la Federación Peruana de Fútbol vuelve a ser corregida por el Tribunal Arbitral del Deporte (más conocido como TAS); que nuevamente le enmienda la plana y le impone realizar una rectificación.

Es que ya parece que las malas decisiones de algunas comisiones de la FPF no tienen arreglo, que llegado cada fin de torneo la validez de la tabla de posiciones pesa menos que aquel tradicional algodón dulce que aún se vende en los parques. Porque no se explica cómo pueden aplicar tan erradas decisiones de “justicia”, que, corregidas por el TAS, cambian las posiciones de los equipos en la clasificación final, perjudicándoles deportiva y económicamente. Todo esto mientras las más altas autoridades de la entidad que gobierna el fútbol peruano parecen mirar de costado y no asumir los entuertos de su propia federación.

La historia del ‘tastás’, del TAS a la FPF: en noviembre pasado Binacional descendió jugando un repechaje con Carlos Stein –club de la Liga 2, al que a inicios de 2021 borraron de la Liga 1, después de otra corrección del TAS, que devolvió a Alianza Lima a la Liga 1–, pero ahora los de Juliaca vuelven, beneficiados por el TAS. Otra institución tocada por el famoso TAS es el Club Universidad San Martín, que se hacía la idea de jugar la Liga 2, o de no jugar nada, pero al que le avisan que debe apurarse en regresar a la Liga 1. Aunque aquí el más afectado resulte siendo el Cusco FC, perjudicado en lo deportivo y económico, enviado a la Liga 2 con esta corrección del TAS, que le resta los dos puntos adjudicados por la FPF, otorgados luego de su partido ante Cienciano, que originalmente fue empate y que luego la propia federación se lo asignó como triunfo. Si usted, amable lector, llegó hasta aquí y lo entendió, lo felicito, porque ni siquiera es fácil explicarlo.

Hoy da lo mismo –o inclusive es mejor– jugar con 20 equipos que hacerlo con solo 19, que es la propuesta de la FPF. Lo cierto es que el ente rector del balompié peruano parece haber perdido convicción en sus pasos. Lo más sensato y saludable sería que la FPF ingrese a una reestructuración, por el bien del fútbol peruano.





