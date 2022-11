Casi lo gana España y al final por poco no le da vuelta Alemania. Así de cerrado fue el esperado cotejo entre las dos fuerzas europeas. Un partido jugado también en las pizarras del español Luis Enrique y del alemán Hansi Flick. Al final, ‘Las Águilas’ quisieron más que los españoles, pero no pudieron y llegarán complicados para la última fecha, mientras que ‘La Roja’ no arriesgó y cuidó el punto que los pone cerca de la clasificación.

Por lo demás, algunos resultados inesperados se vienen dando en las fechas jugadas: Costa Rica, que había sido vapuleada por España, derrota a Japón, que venció a la temible Alemania; Marruecos triunfa ante Bélgica, una de las candidatas a dar la sorpresa. Y ya antes, Arabia Saudita, que había tumbado a los argentinos, perdió ante Polonia.

El fútbol sigue dando sorpresas y estas podrán seguir llegando con el correr de los partidos. Solo Francia ha ganado sus dos encuentros y se mantiene firme. Brasil deberá confirmar lo mostrado con su juego explosivo cuando se vea hoy ante Suiza. Asimismo, promete el choque de esta tarde entre Portugal y Uruguay, donde la ‘Celeste’ necesita comenzar a ganar.