El lunes 13 de junio, desde la una de la tarde, la selección peruana comenzará a definir en partido único su pase al Mundial Qatar 2022. ¿El rival? Australia o Emiratos Árabes Unidos. Estas dos selecciones –seis días antes– deberán enfrentarse para quedar una sola y el vencedor será el rival peruano.

La ciudad de Doha, capital de Qatar, ubicada a casi 15 mil kilómetros de Lima, será la sede de esta definición. El que gane deberá volver cinco meses después a este mismo país para disputar el Mundial. El que pierda no tendrá ninguna oportunidad más y deberá verlo por televisión.

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de 28 jugadores para este único juego llamado repechaje. En ella no hay mayores sorpresas. Se especuló con que podrían estar Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, pero se impuso la lógica al no convocarlos por no estar con el ritmo necesario ni en las mejores condiciones físicas. La novedad estuvo en el llamado de Pedro Aquino, jugador del América de México, que retornó después de largos meses. En el sector ofensivo el técnico del seleccionado respaldó a Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño como los hombres en quienes confía para la cuota de gol. Creemos que pudo estar Raúl Ruidíaz, reciente ganador de la Concachampios con su club Seattle Sounders –equipo del que, además, es su gran goleador–, pero mantiene una deuda pendiente con la casaquilla nacional.

Perú deberá llegar con su lista de convocados sin tener lesionados, con los jugadores en la mejor de sus formas y mentalizados en el triunfo. Es un solo cotejo y se deberán tomar todas las previsiones antes y durante el encuentro. Equipo y talento hay, queda jugarlo y ganarlo.

Mientras que el once de todos entra en fase final, Melgar no suelta la punta, van dos fechas que la conserva en el Torneo Apertura, para lo que tuvo que ganar de visita a Ayacucho. Alianza Atlético, por su parte, hizo lo propio con Grau para ponerse segundo. Sport Huancayo es tercero y Alianza Lima ya es cuarto luego de su séptima victoria consecutiva. El torneo peruano es luchado dentro de su nivel y entusiasma al aficionado. Lo que causa desazón y decepción es ver que en copas internacionales es muy poco lo avanzado, inclusive es hasta lo contrario. Allí está la verdadera tarea pendiente. Los años pasan, los malos resultados pesan y no se ven cambios. ¡A salir del estado de somnolencia!

