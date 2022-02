Alianza Lima tuvo 20 minutos de vértigo, de control y ataques incesantes. Fueron los momentos iniciales donde pretendía arrancar ganando. Después de dos empates –al comenzar su participación como vigente campeón–, no quería esperar más. Sin embargo, a pesar de todo, Alianza no pudo, se encontró con un Mannucci bien abroquelado que hasta se benefició al quedarse con uno más. Los de La Libertad anotaron al final del primer tiempo y se fueron al descanso adelante en el marcador.

Es justo señalar que la primera etapa pudo tener otro resultado, en las graderías reclamaban VAR (con V por las dudas), por un remate que encontró el brazo de un defensor norteño: ¡penal!, sin duda. Pero el árbitro Joel Alarcón se lo “almorzó” cual sustancioso buffet. Ya en la segunda etapa se vio uno de los mejores segundos tiempos en lo que va del torneo, donde los “íntimos” encontraron el esquivo gol –igual a partir de una expulsión del rival–. Primero fue Barcos para el empate (quien por segundo año continúa marcando la diferencia en nuestro alicaído mercado de refuerzos); luego le tocó el turno a Míguez. El tercero fue un lujo de tiro libre que regaló el recién ingresado y repatriado: el ‘Chaval’ Benavente. Premio al entrenador Bustos –que confirmó que sin gol no hay paraíso– al realizar los cambios y ajustes oportunos.

Por otro lado, la ‘U’ no pudo mantener la punta y sucumbió ante el persistente Carlos Stein. No la va a tener fácil el entrenador crema Álvaro Gutiérrez, que no solo requiere tiempo para trabajar, sino menos nerviosismo en sus directivos. Con la Copa Libertadores encima, calma y concentración son más que necesarias. Sporting Cristal, por su parte, no jugó, porque al tener el torneo número impar de clubes, tuvo que descansar; donde seguro regresará por triunfos ya que un solo punto en dos fechas no alcanza ni para sonreír. Mientras, Sport Huancayo es el líder absoluto: tres partidos, tres triunfos, puntaje perfecto. Juega bien, defiende igual, mantiene una base desde hace años y ahora aprovecha que vuelve a ser local en los más de 3,250 m.s.n.m.

La tabla también otorga méritos al Alianza Atlético y Municipal, que sin grandes lucimientos ni fanfarrias se ubican en el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Lo preocupante viene de los cuadros del Callao, donde Sport Boys y Cantolao no la pasan nada bien. Las últimas posiciones que ocupan podrían encender las alarmas en el puerto.









