Pasaron más de cinco meses para que la FIFA emita el fallo correspondiente al cotejo suspendido entre Brasil y Argentina. La decisión del ente máximo del fútbol debe haber llegado a ambos países con lazo y bombones incluidos. Es que el fallo emitido a estas alturas de las Eliminatorias –a las que solamente les faltan dos fechas para culminar– es tan inocuo que ya no perjudica ni beneficia a ninguno en lo deportivo. Con ambas selecciones clasificadas al Mundial Qatar 2022, hasta debe ser fastidioso tener que jugar por puntos tan irrelevantes.

La historia se inicia el 5 de setiembre pasado, cuando, apenas a los 5 minutos de comenzado el partido en el Arena Corinthians de Sao Paulo, este queda suspendido por un lío con los protocolos del COVID-19, con funcionarios sanitarios de Brasil que entraban presurosos a la cancha para retirar-detener a algunos futbolistas argentinos que no los habrían cumplido, y ellos zafándose de este arresto de película policial. Pero ahí quedó todo, no se jugó ni se hizo más.

Recién ayer los señores de la FIFA se pronunciaron con decisión al respecto: ¡sanciones económicas para ambas selecciones! Y, además, ¡se tiene que jugar el partido!, cuando ya corrieron varias fechas donde ambas selecciones enfrentaron a otras sin tener ningún jugador sancionado; en el caso de Argentina, que recién les suspenden a cuatro jugadores con dos fechas cada uno (el portero Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía), pero que en el momento que debió ser, no ocurrió.

Así, sin sanción, jugaron las siguientes fechas entre el 9 de setiembre y el 14 de octubre: ante Bolivia, al que recibieron de local (golearon 3-0); frente a Paraguay de visita (0-0); con Uruguay también de local (golearon 3-0), e igual de locales con Perú (ganaron 1-0). Y ya después otros encuentros más hasta que clasificó. No digo que Argentina no hubiera clasificado sin esos jugadores, no, porque tiene un vasto plantel con elementos de calidad. Pero hubiese sido justo que emitan un fallo en el momento que correspondía. Camino a medio año después es demasiado tiempo para querer impartir justicia. Bien dicen que la justicia no es tal cuando tarda, sino todo lo contrario.

Y el recibimiento a la “oportuna” decisión FIFA lo ponía ayer el singular Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, quien presuroso salió a decir que iba a apelar el fallo de la FIFA. Ya está, no es necesario intentar “pasar piola”, calladito se ve mejor.





