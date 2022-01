La selección tenía que conseguir rodaje y lo obtuvo. El rival escogido fue la selección de Panamá, que llegó sin varios elementos iniciales a causa del COVID-19, que sigue decidiendo si se juega, quién juega y cuándo se juega. Esta vez hubo partido y solo fue empate a uno. Igualdad insípida pero que sirvió para reencontrarse; esperando que haya sido de mayor utilidad para Ricardo Gareca.

Con los centroamericanos fue el primer amistoso de los dos programados. Toca este jueves Jamaica, y allí se buscará ajustar el once inicial para llegar lo mejor posible al viernes 28 de enero cuando se enfrente a Colombia en Barranquilla; para luego recibir el martes 1 de febrero a Ecuador en Lima. En estos dos cotejos por Eliminatorias se juega gran parte de lo que puede ser la clasificación del equipo peruano al Mundial Qatar 2022.

El choque ante Panamá dejó un sinsabor, se esperaba ver a un equipo nacional con más jerarquía, con más aplomo, que muestre mayor talento y empuje que el rival. Sobre todo, considerando que el oponente venía disminuido por una serie de jugadores contagiados con el virus. Pero el equipo blanquirrojo –es un decir llamarlo así, por la inerte camiseta gris usada, aunque al final solo hablemos de gustos– se mostró irresoluto al momento de atacar. El gol local lo anotó Alex Valera, que estuvo atento y bien ubicado ante un rebote que dio el portero de la visita.

El once inicial, con el siempre seguro Pedro Gallese, mostró a los que seguramente serán los titulares en la defensa ante Colombia: Alexander Callens y Christian Ramos como centrales y Marcos López y Aldo Corzo como marcadores, estos dos ante las ausencias por suspensión de Miguel Trauco y Luis Advincula, respectivamente. Aquí no habría mayores sorpresas. Unos pasos más adelante estuvo el debutante Jesús Castillo, que no lo hizo mal; también Edison Flores, Christopher Gonzales, Horacio Calcaterra y Andy Polo; en este medio sector se esperan los retornos de Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christian Cueva y posiblemente Sergio Peña. En punta, anduvo solo Alex Valera, que cumplió por momentos con el objetivo de todo nueve: anotar, mostrarse e incomodar, pero deberá dejar su lugar a Gianluca Lapadula. Mientras tanto, André Carrillo es el llamado a completar el elenco titular.

Gareca deberá aprovechar al máximo este último amistoso previo a esta doble fecha eliminatoria, será necesario escoger bien las piezas del once y el juego a proponer.