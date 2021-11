Este jueves se reinician las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 y el seleccionado nacional, urgido de puntos, se jugará lo que podrían ser sus últimas chances para clasificar a esta justa. La fecha doble trae primero el cotejo ante Bolivia en el Nacional de Lima, para luego, el martes, enfrentar a Venezuela de visita. Se podrán hacer mucho análisis y conjeturas, pero todo concluiría en que los seis puntos, producto de estos dos anhelados triunfos, es lo único que verdaderamente serviría para no quedarse en el camino.

Para estos dos partidos Ricardo Gareca volvió a sorprender con la convocatoria; es que llamar a once defensas donde seis son laterales nos parece algo desproporcionado, pero nuestro DT decide y tiene crédito para sorprendernos; claro, nos llevó a Rusia 2018. Asimismo, como delanteros, esta vez convocó solo a tres: Jefferson Farfán, que aún no juega un partido completo con Alianza Lima; Alex Valera de la ‘U’, quien viene haciendo bien su trabajo de delantero anotando goles; y Gianluca Lapadula, convertido en casi la mayor esperanza de gol del equipo peruano. No llamó a nadie más.

Considerando que el seleccionado no puede contar con Paolo Guerrero, quien se recupera de una lesión a la rodilla y que hace algunos días se desligó del que fue su club, el Internacional de Brasil; creemos que se pudo volver a citar a Santiago Ormeño, que venía ganando presencia en el equipo; y quizás si buscamos otras propuestas se pudo considerar también a Irven Ávila, de buen desempeño este año, y por qué no, a Percy Liza, una de las revelaciones de la Liga 1, ambos de Sporting Cristal.

La blanquirroja, penúltima en la tabla de clasificación, a cinco puntos del quinto lugar que otorga la última posibilidad de clasificar vía un repechaje, viene de derrotar a Venezuela y después caer ante Bolivia y Argentina, cotejos donde bien pudo rescatar algunos puntos. Sin embargo, esta vez tendrá una nueva oportunidad, pero ahora con la imperiosa necesidad de ganar seis puntos para seguir en competencia.

Hace pocos días, Roberto ‘El Chorrillano’ Palacios, el jugador que más veces ha defendido la camiseta nacional, nos decía: “viendo jugador por jugador Perú es superior a Bolivia, pero debemos demostrar en la cancha que somos mejores. Además de local siempre tenemos que ganar”. En tanto, Gareca señalaba a los medios: “mientras las matemáticas den, hay que pelear y luchar”. Todo bien, mente positiva. Solo que mientras tengamos más triunfos recurriremos menos a las odiosas matemáticas.





