Concluyó la sexta fecha de la Liga 1 y Alianza Atlético y Deportivo Municipal son los primeros de la clasificación. Ambos cuentan con 15 unidades y han trepado de forma silenciosa, sin contrataciones rutilantes ni presupuestos millonarios. Entonces, algo están haciendo bien.

Se dice, casi desde que se inventó el fútbol, que los buenos equipos se arman de atrás para adelante; después también se señala que se debe mantener una base de jugadores que acumulen tiempo de trabajo; y lo último, que se debe cohesionar experiencia con juventud. Los de Sullana comienzan en el arco con un experimentado y mejorado Diego Penny, mientras los ‘ediles’ cuentan con Diego Melián, uno de esos porteros que salvan situaciones de gol. Pero, sobre todo, ambos tienen equipo. No se basan en lo que puedan hacer una, dos o tres figuras; se sostienen en lo que puedan sumar todos. Gran mérito de los jugadores y por supuesto de los técnicos, Mario Viera de los norteños y Hernán Lisi de los limeños. Nada es por azar. Así comienza la historia de dos punteros que muy pocos esperaban.

Por otro lado, tenemos a Alianza Lima, que cayó ante Melgar, ante quienes no pudo contar con Hernán Barcos por estar suspendido; ni con los buenos momentos que aporta Jefferson Farfán en lo poco que juega y que aún viene saliendo de una lesión. Con Cristian Benavente pasa que recién lleva dos cotejos y habrá que esperarlo. Mientras, Cristal tuvo el debut de Yoshimar Yotún, quien llegó como verdadero refuerzo y demostró que les puede ser muy útil; su servicio filtrado entre líneas y buena pegada están intactos. Pero los celestes cometieron errores en su accionar y se encontraron con un Cantolao que viene mejorando y que les arrancó un empate.

Asimismo, Universitario no pudo con Cienciano. Debutó con la ‘crema’ Rodrigo Vilca, pero no tuvo una buena presentación, y el equipo tampoco. Se hizo sentir la ausencia de Luis Urruti, más cuando Hernán Novick no está en buen nivel.

Un comentario aparte merece el arbitraje, donde parece que algunos no están a la altura de una primera división. Hace algunas fechas atrás el árbitro Joel Alarcón no cobró un claro penal a favor de Alianza; esta vez el mismo arbitro expulsó a un jugador del ‘Muni’, ante una acción exagerada del rival, luego cobra un penal inexistente, lo que perjudicó al mismo equipo. Si se busca mejorar el fútbol peruano, los árbitros son pieza clave para que esto suceda.





