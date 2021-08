Solo faltan dos días para que este jueves el seleccionado de fútbol salga al gramado del Estadio Nacional en busca del triunfo. Uruguay, cuarto en la tabla con ocho unidades, es el que visita a Perú, que, con apenas cuatro unidades, busca con ansias salir del fondo. Para este cometido la ‘Blanquirroja’ ya podrá contar con Paolo Guerrero, recuperado de su lesión, lo mismo con Edison Flores.

Sin embargo, Perú perdió a Luis Advíncula, lesionado hace pocos días jugando con Boca Juniors; tampoco podrá contar con Renato Tapia, del Celta; ni Luis Abram, del Granada. Ambos por el impedimento de la Liga Española de no ceder a sus futbolistas para las Eliminatorias. Todo esto bajo el contexto de la pandemia, que usan para evitar la cesión de los jugadores sudamericanos y su posterior cuarentena al momento de que velvan al torneo español. De la misma forma, Uruguay llega sin sus máximas estrellas: Luis Suárez, lesionado; y Edinson Cavani, impedido por la Liga Inglesa bajo el mismo contexto de la pandemia. Digamos que las bajas charrúas podrían resultar en alguna ventaja para Perú, siempre y cuando no exista alguna peligrosa grieta de confianza.

Así las cosas, a Ricardo Gareca no le quedó más que convocar al marcador derecho Jhilmar Lora y al mediocampista Martín Tavara –a quienes pedimos en nuestra columna pasada–, que bien pudieron estar desde el primer llamado para que continúen ganando minutos debido a sus acertadas participaciones con la selección. Lo extraño, insistimos, es la no convocatoria ni en segunda instancia de Pedro Aquino, figura peruana en el torneo mexicano, más aún cuando Perú no está para regalar nada. El tiempo quizá nos haga conocer el motivo.

Lo cierto es que este jueves ante Uruguay el seleccionado peruano deberá salir a buscar la victoria desde el inicio. Y quizás la forma de estar más cerca sea con la posesión de la pelota, administrándola bien en defensa y ataque, siendo intenso en la marca e incómodo para la salida uruguaya, invitándolos al error; y por supuesto que jugando de preferencia a ras del gramado. Para esto, nos parece que el equipo de Gareca haría bien en arrancar con Guerrero en punta; ya demostró al reaparecer en su equipo que el gol sigue con él.

No son fáciles las Eliminatorias sudamericanas, pero ganar este jueves permitirá esperar más tranquilos el domingo a Venezuela; los 6 puntos son muy necesarios. Con Brasil en su cancha la siguiente semana, es otra historia.





