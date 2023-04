En semana de Copas, solo Universitario saboreó el triunfo, fue de visita en la Sudamericana ante Gimnasia y Esgrima La Plata, rompiendo de esta forma una racha de 56 años sin ganar en canchas argentinas. El cuadro crema mostró orden y oficio, haciendo muy difícil que los sobrepasen con facilidad, allí respondió su contención. Además, supo darle intensidad a su juego, como deben afrontarse estos torneos internacionales y los de casa. Quedó evidenciado que la ‘U’ acertó desde la llegada de Jorge Fossati a la dirección técnica, quien acertó con quienes debía comenzar: Quispe y Urruti. Asimismo, supo darles minutos y confianza a sus hombres gol: Valera, Herrera y Succar. Los puntos ganados afuera deberán consolidarlos venciendo en Lima.

Por otro lado, en la Libertadores, Alianza Lima no pasó del empate a cero con Paranaense de Brasil en Matute. Los locales estuvieron más tiempo en posesión de la pelota, pero no por eso manejaron el partido ni fueron más efectivos. Los blanquiazules erraron en los metros finales para poner el marcador a su favor, inclusive cuando se quedaron con un jugador más no supieron sacar ventaja, y este es un mal recurrente en el fútbol peruano donde fallan jugadores y técnicos. Guillermo ‘Chicho’ Salas, hizo debutar desde el saque a Cueva y, por lo visto, fue un tanto apresurado, estaba más para una segunda etapa o quizá para media hora. La clase en ‘Aladino’ está intacta, falta ver en cuanto tiempo estará en su mejor forma. El asunto es que Alianza lo trajo, lo quiere y necesita para esta Copa.

También por la Libertadores, Cristal cayó 3-1 ante Fluminense a pesar de haber comenzado ganando. La jerarquía del ‘Flu’ se hizo evidente y como todo buen cuadro brasileño no perdonó frente a las oportunidades, sobre todo aprovechando las carencias de la zaga celeste, especialmente en el juego por alto donde parecen andar con pies de plomo, ¿se habrán dado cuenta?, porque en el torneo local lo sufren igual. Por esta misma Copa, Melgar sigue sin levantar y solo se parece al del año pasado por la camiseta, apenas empató con Olimpia de Paraguay dejando pasar dos puntos que después puede lamentar.

En otro cotejo por la Sudamericana, César Vallejo cayó en Trujillo cuando se quedó con uno menos, recibiendo dos goles de cabeza. Los defectos del fútbol peruano que son virtudes de los demás.