El sábado por la noche, todo estaba dispuesto para la fiesta con la celebración del título de la Copa América. Listos: el imponente estadio Maracaná, los aficionados que tuvieron el privilegio de ingresar y los jugadores brasileños esperando la victoria final. Pero el destino les tenía otros planes. Que el festejo fuera otra vez de la visita. Esta vez de Argentina.

No es la primera vez que la selección brasileña pierde una definición de título en casa; ya en julio de 1950 caían ante los uruguayos en la final del mundial que ellos mismos organizaron, derrota que pasó a la historia y es recordada como el Maracanazo. Esta vez, 71 años después, se repite la dolorosa derrota en cancha propia, ahora ante el seleccionado argentino de Lionel Messi. El ‘Scratch’ brasileño mostró su gran nivel y a sus grandes individualidades. Pero también vimos con el transcurrir de los partidos las dos caras de Neymar, el diferente y desequilibrante; y el patético simulador de faltas que desdibuja lo logrado con su talento. El título conseguido por los albicelestes es mérito de todo el conjunto y su técnico Lionel Scaloni, quien supo encontrar un equipo donde Messi fuera parte importante de él y no una pieza excluyente donde todos jueguen solo para él. No fueron Messi y diez más, fue un once donde a Messi se le vio cómodo y maduro, jugando y haciendo jugar. Una nueva versión de la figura argentina, en la que haya sido quizás su mejor presentación.

En cuanto a la actuación de Perú, cuarto en la tabla final, sirvió para que Ricardo Gareca muestre a nuevos talentos para la selección: el primero y camino a consolidarse es Gianluca Lapadula, anotador de tres goles –convirtió a Ecuador, Paraguay y Colombia–, luchador innato con olfato de gol y trabajo en equipo. Asimismo, se suma el gran aporte de Sergio Peña en marca y creación, la calidad de Raziel García, el crecimiento de Marcos López en la banda izquierda y el renovado empuje de Alexander Callens y Anderson Santamaría. No es poco para un seleccionado que adolecía de variantes. Y todavía falta por ver con más minutos a Santiago Ormeño, Jhilmar Lora y Martín Távara.

Y para cerrar con otro festejo de la visita, Italia consiguió el título de la Eurocopa, en otra final que será muy recordada porque también malogró la fiesta al anfitrión; en este caso lo sufrió Inglaterra en el histórico estadio de Wembley en Londres. Parrilla y pastas para todos.

