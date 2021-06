Juan Reynoso y Yoshimar Yotún hicieron historia en México al ganar la Liga MX 2021 con el Cruz Azul. El entrenador y jugador acabaron con la sequía de 23 años que perseguía a la ‘Máquina Cementera’. Un triunfo y empate ante Santos Laguna fue suficiente para que su club obtenga su noveno título. Logro que brillará más en la historia cuando se recuerde que con Reynoso como jugador–capitán habían conquistado su última corona; y que con su vuelta desde el banquillo volvieron a ser campeones.

Reynoso tiene una habitual y particular forma de trabajar: aplica en sus equipos la rotación de sus jugadores, donde pocas veces hay titulares fijos. Así ya logró títulos con la ‘U’ y Melgar. Es un método con el que Reynoso seduce y busca la identificación de su plantel con sus objetivos. Una fórmula muchas veces no compartida por otros entrenadores y jugadores, pero que a Reynoso le ha sabido dar muy buenos resultados. Hoy el técnico peruano se pone en vitrina, en primera fila, para postular al buzo de DT de la selección cuando Ricardo Gareca ya no esté. El tiempo lo dirá.

Mirando hacia adentro, Cristal fue el ganador de la Fase 1, Liga 1; Apertura, más fácil. ¿Meritorio? Sí; ¿fue el mejor? También; fue ante todo el más regular. Pero está muy cerca su penosa eliminación en Copa Libertadores como para festejarlo con más ganas, apenas su premio consuelo de pasar a Copa Sudamericana como tercero de su grupo. Es que las goleadas recibidas y su pobre efectividad dejan un mal sabor que no se quita tan fácilmente, menos si es tan reiterativo cuando se enfrenta a clubes de afuera. Ya no basta con participar, es necesario hacer cambios para competir: mayor y mejor inversión, más trabajo y mejores actores. Esto es fútbol y se gana con goles, hay una deuda muy grande de nuestros clubes a nivel internacional.

Este jueves vuelve a jugar la selección por las Eliminatorias Catar 2022 y es necesario ganar de locales, un punto en el fondo de la tabla lo hace urgente. Sin Jefferson Farfán se verá cómo llega Paolo Guerrero. Colombia nunca fue una perita en dulce y será necesario jugar en el mejor nivel posible para derrotarlo. En Gianluca Lapadula, Alex Valera y Raúl Ruidíaz están cifradas las esperanzas de gol. También en lo que puedan hacer André Carrillo, Christian Cueva y el reciente campeón ‘Yoshi’ Yotún; asimismo, hay esperanzas en los nuevos como Martín Távara y Luis Iberico.

Que estén iluminados.

