Arrancó el 2022, con él los entrenamientos y las competencias deportivas en el mundo. No está de más recordar que aún no estamos en la normalidad que se vivía hasta febrero del año 2020, que el virus está entre nosotros y que no debemos bajar la guardia con los cuidados de nuestra salud. Si no, echemos una mirada al fútbol del país del tango, pues ayer, con el reinicio de los entrenamientos de los clubes que participan en la Liga Profesional de Fútbol Argentino, se descubrieron cerca de 60 jugadores contagiados de COVID, pertenecientes a por lo menos nueve clubes de la Primera División; entre ellos Boca Juniors, donde juega el peruano Carlos Zambrano, integrante de la selección nacional que también dio positivo en las pruebas.

Conversamos con el doctor Eduardo Gotuzzo, médico infectólogo, investigador y experto en salud pública, integrante de la comisión de salud –que preside el doctor Jorge Alva–, encargada de brindar los protocolos para el retorno del fútbol, quien contestó a nuestra pregunta de si estamos listos para esta nueva vuelta: “Puede retornar el fútbol como en el 2021, pero se deben realizar pruebas a los futbolistas 48 horas antes de cada partido. Permitiendo incluso un aforo máximo de 30% de público en las tribunas y exigiéndoles a todos por lo menos su doble vacunación”. Respuesta que confirma que las medidas sanitarias están ahí y es necesario cumplirlas. Además, afirmó: “Las variantes del virus son un nuevo reto que se está presentando más en gente joven y vacunada. Pero es en los adultos mayores de 80 años, contagiados, donde puede ser mucho más peligrosa. Debemos cuidarnos por nosotros y por nuestros familiares. Esta cepa tiene una transmisión muy rápida y no podemos descuidarnos en lo más mínimo”.

El retorno del fútbol profesional peruano está a la vuelta de la esquina, a escasas dos semanas y tres días. Pero aquí no solo importa el retorno del torneo de la Liga 1, sino también la participación de la selección en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades deberán cumplirse a cabalidad, y los jugadores profesionales deberán serlo más que nunca. Hay mucho en juego si queremos un torneo que fluya y no se corte, y si queremos realmente clasificar al Mundial.

Desde aquí invocamos también al hincha a vacunarse y cuidarse. De todos depende que en este 2022 comencemos a acercarnos a la vida antes de la pandemia, ya es tiempo.