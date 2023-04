Hay un dicho que dice: “La copa se mira y no se toca”, muy repetido, especialmente por hinchadas de clubes de Argentina, Brasil y Uruguay. Porque no son muchas las veces que equipos de otros países hayan levantado la Copa Libertadores, el trofeo más preciado de Sudamérica que se disputa desde 1960.

Independiente y Boca Juniors, ambos de Argentina, con siete y seis títulos respectivamente, junto a Peñarol de Uruguay, con cinco campeonatos, son los que encabezan la tabla de equipos que más veces conquistaron el campeonato de clubes más antiguo de América. Entre los cuadros peruanos tenemos que Universitario y Cristal llegaron a disputar la final quedándose con el segundo lugar; la ‘U’ perdió con Independiente de Argentina en 1972 y Cristal cayó ante Cruzeiro de Brasil en 1997.

Hoy que arranca nuevamente el torneo, Alianza Lima, actual bicampeón peruano, se enfrentará en Matute a Atlético Paranaense de Brasil. Los ‘Íntimos’ están en un grupo difícil que completan el otro representativo brasileño Atlético Mineiro y el paraguayo Libertad. Los victorianos se han reforzado convenientemente para el torneo local y es de esperar que también les alcance para la Libertadores con Cueva y Zambrano, así como con Costa y Sabbag, entre otros. Como locales deberán conseguir los tres puntos para iniciar con buen pie su búsqueda de clasificar a la siguiente ronda, más aún si tienen una pesada deuda pendiente en este mismo torneo donde precisamente les ha ido mal. Ante su hinchada deberán cuidar el cero en su puerta, poner intensidad en su juego y que sus figuras brinden lo mejor.

Asimismo, Cristal se medirá mañana ante Fluminense de Brasil en el inicio de otra llave que también componen River Plate de Argentina y The Strongest de Bolivia. Los del Rímac tuvieron que eliminar previamente a Nacional de Paraguay y luego a Huracán de Argentina, lo que les puede haber servido para llegar mejor preparados a esta fase de grupos. Melgar, que en el ámbito internacional viene de hacer una buena Copa Sudamericana donde llegó hasta semifinales, completará el debut de los peruanos este jueves cuando reciba en Arequipa a Olimpia de Paraguay. El cuadro ‘Dominó’, que no anda bien en la Liga 1, deberá recuperar con su nuevo entrenador, Mariano Soso, el juego que lo hizo protagonista el año pasado. La Copa está allí y no solo hay jugarla, sino lucharla. Que la semana sea propicia para el fútbol peruano.