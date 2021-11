De todo como en botica: Cristal, Alianza Lima, la ‘U’ y César Vallejo celebran haber clasificado a Copa Libertadores; Melgar, Cienciano, Sport Boys y Ayacucho festejan no haberse quedado con las manos vacías al alcanzar Copa Sudamericana. Muy abajo, sobran los lamentos para Alianza Universidad y Universidad San Martín, que descendieron. Mientras tanto Binacional, antepenúltimo en la puntuación acumulada, aún espera salvar la categoría cuando en definición “sube-baja”, se enfrente a Carlos Stein, segundo de la Liga 2.

Aún falta definir al campeón del 2021, pero no quedan dudas de que llegaron a estas instancias los dos mejores en los 26 partidos del año: Cristal, como el cuadro más goleador con 57 anotaciones (2.19 por partido); y Alianza, como el menos batido con solo 17 goles recibidos (0.65 por partido). Los blanquiazules superan el promedio de más de dos goles conquistados por juego; y los celestes tienen una media de no haber recibido en promedio ni un gol por encuentro. Todo esto –sumado a que también fueron los que más partidos ganaron y menos perdieron– hace que creamos que será una definición justa.

Entre los equipos ubicados del puesto noveno al decimoquinto, pocos lucharon por algo más, aunque podríamos citar a Mannucci, que solo se quedó a un punto de alcanzar un torneo internacional; un once bien conformado, de buen juego y plantel. De algunos otros ilusionaba una mejor actuación, como ocurrió con Municipal, del que a principios de año se esperaba que conforme un mejor plantel y no lo hizo, o no lo plasmó; el elenco edil terminó entre sombras su participación este año, luchando hasta las últimas fechas por librarse de otro infausto descenso.

Otro desenlace que llamó la atención fue la caída del cuadro de la San Martín, del que, luego de haber disputado la final de la Primera Fase de la Liga 1 ante Cristal, nada hacía presagiar un bajón tan grande que los lleve directamente a perder la categoría. Tuvieron una segunda parte del torneo donde casi todo les fue muy mal, resultado de una directiva contradictoria en sus decisiones y de un fútbol de muy bajo nivel; que a la postre fue lo que sumó para este descenso. La cereza en el desabrido pastel ‘santo’ la puso el punto que perdieron por una decisión federativa, algo por lo que no solía sufrir esta ejemplar institución. Con ese punto, quizás podrían haber esquivado a la Liga 2. Si mi abuelita estuviera viva…





