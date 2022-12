Argentina no solo se mantuvo ahora muy despierta, sino que haciendo buen fútbol. Desde Messi, y superando inclusive lo hecho ante los mexicanos, derrotó sin atenuantes al seleccionado polaco. Mac Allister y Álvarez marcaron y pusieron a su selección en octavos de final. En la anécdota quedará que Messi erró un penal mal concedido por el VAR (que no siempre ayuda, sino que a veces distorsiona). Asimismo, Polonia, que solo escogió defenderse, también clasificó, aunque mostrando poco. Por este mismo grupo, México se va del mundial –a pesar que por ratos jugó lindo y hasta fue querido–, no pasó a la segunda fase, donde había logrado instalarse en forma continua desde 1994. ¿Y Arabia Saudita? Solo le ganó al inicio a Argentina. Un cuadro para eso.

Australia, casi contra todo pronóstico, logró clasificar al vencer a Dinamarca (¡sana envidia peruana!). Alargó el sueño mundialista y se verá con Argentina. Túnez se impuso a Francia que actuó con muchos suplentes, pero ya estaban en octavos.

Así, vamos conociendo a más clasificados y se van formando las parejas que jugarán por avanzar a cuartos de final. Ya están también: Holanda, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos y vienen más.