Este jueves se inicia el proceso de las Clasificatorias para el Mundial de Estados Unidos - México - Canadá 2026. El cotejo con el que comenzará esta larga disputa por uno de los seis cupos directos al Mundial, es, precisamente, el que sostendrá el seleccionado peruano que visitará a su similar paraguayo.

La primera fecha trae encuentros muy atractivos, como el del vigente Campeón del mundo, Argentina, contra Ecuador; el de Uruguay ante Chile, y el del rey de copas, Brasil, que espera por Bolivia.

Perú, que volvió a un Mundial de Fútbol después de 36 años, cuando asistió a Rusia 2018, pero que no estuvo en Qatar 2022 por perder el repechaje en los penales frente a Australia, saldrá a enfrentar a Paraguay en busca de un buen resultado. Un debut auspicioso será ganar o empatar, más si se tiene en cuenta que, en las dos clasificatorias anteriores, el seleccionado nacional, de visita ante Paraguay, ganó, gustó y goleó: en 2016 se impuso claramente por 4 a 1, para después, en 2020, arrancarle un empate 2 a 2.

Lo que arrastra algunas dudas en este nuevo comienzo es que el cuadro de Reynoso no llegue claro a su debut, en lo que a juego se refiere. La goleada sufrida ante Japón en el último amistoso debilitó la confianza, la misma que se había comenzado a ganar tras vencer a Corea del Sur, pero que, por una desatinada rotación de jugadores aplicada por el DT, en parte, se perdió. Además, algunas de las lesiones, fatigas y desconvocatorias anunciadas en las recientes horas, como las de Cueva, Reyna y Flores, han sembrado más incertidumbre en el manejo de la selección. Pareciera que Reynoso quiso disimular su descontento por el nivel de estos jugadores con alguna fatiga o molestia muscular. Bastaba con no convocarlos o simplemente excluirlos, y no se levantaba más suspicacias.

¡Queremos un buen inicio de fiesta!