Luego de que FBC Melgar conquistara el Apertura, queda ahora el segundo torneo del año para tentar el título nacional, una clasificación a Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Pero, de no resultar bien las cosas, podría terminar siendo para los grandes algo así como el cementerio de los elefantes (según la mitología africana: lugar donde descansan enormes paquidermos).

Los nombrados grandes en el fútbol peruano: Universitario, Alianza Lima y Cristal, reciben esta denominación basada más en su historia, tradición, títulos locales y número de seguidores. No tanto es referido a sus éxitos deportivos internacionales, ya que estas copas no les han sido propicias y sí muy esquivas.

La ‘U’, que fue fundado en el año 1924, tiene en su haber veintiséis títulos, es el más ganador de la liga nacional, aunque no campeona desde el 2013. El cuadro crema tiene como máximo tesoro el haber sido subcampeón de la Libertadores en 1972. Tiene la ventaja de ser el club que mejor infraestructura deportiva posee, comenzando con el Estadio Monumental, su campo del ‘Lolo’ Fernández y su complejo deportivo de Campo Mar-’U’. Además, es uno de los tres clubes que tienen uno de los mayores presupuestos económicos cada año. Si consideramos estas facilidades y beneficios, es muy pobre lo conseguido en resultados deportivos internacionales a lo largo de sus casi 100 años de existencia.

Alianza Lima, fundado en 1901, cuenta con veinticuatro copas, es el campeón vigente (2021) y no tiene para mostrar en su palmarés ni finales ni semifinales a nivel de importantes copas internacionales. También es propietario de un estadio e igualmente percibe importantes ingresos económicos. Pero no solo no ha trascendido por sus éxitos deportivos fuera de sus fronteras, sino que, todo lo contrario, recientemente ha recibido penosas derrotas. Sin duda, otra añeja institución en deuda con su gran hinchada.

El tercero de los llamados grandes es Cristal, que tiene como año de fundación a 1956 y que acumula veinte coronas, la más reciente en el 2020. Asimismo, es el segundo equipo peruano en conseguir un subcampeonato en la Libertadores, el del año 1997. Los celestes son, además, el cuadro que más títulos conquistó en la era profesional del fútbol peruano, que se inició en 1951.

La realidad nos hace ver que el retraso del fútbol peruano es enorme en el ámbito internacional, necesitamos autoridades y directivos verdaderamente competentes para que equipos como Cienciano y Melgar dejen de ser solo chispazos muy aislados.