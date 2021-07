Hoy, 27 de julio, está de aniversario el viejo, tradicional y querido club de la franja: el Club Centro Deportivo Municipal. El cuadro edil fue fundado en 1935 y está cumpliendo 86 años. Por el ‘Echa Muni’ desfilaron muchos jugadores de categoría, como sus recordadas grandes figuras Roberto ‘Tito’ Drago, Máximo ‘Vides’ Mosquera y Luis ‘Caricho’ Guzmán, quienes brillaron en los años 40. Crónicas de la época dan cuenta de la finura de su juego, de lo atildado y vistoso que era para la tribuna y de su eficacia en el gramado; todo esto hizo que el trío se ganara el apelativo de ‘Los Tres Gatitos’. Así, con orgullo y cariño, lo recuerda su fiel hinchada. Inclusive un día como hoy, hace cinco años, partió al descanso ‘Don Vides’, el último gatito. Más ídolo, imposible.

Otro histórico del fútbol peruano que cumple años es el Sport Boys Association, que mañana 28 de julio, día de la patria, apaga 94 velitas. Los rosados, patrimonio del puerto del Callao, es un equipo de añeja tradición, cuya emblemática figura es Valeriano López ‘La Sombra de los Goleros’; un apunte que pinta de cuerpo entero su casta de goleador es que ‘Don Valeriano’ es el jugador con mejor promedio de gol en la era profesional del fútbol sudamericano –según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés)– al anotar 207 goles en 199 partidos oficiales en torneos de Primera División. Es decir, convirtió más goles que partidos jugados. Tremendo récord, muy difícil de igualar.

Municipal cuenta con cuatro títulos, el más reciente –aunque de reciente tenga poco– fue conseguido en 1950, que a su vez fue el último torneo amateur del fútbol peruano, en cuya final venció precisamente al Boys. Mientras, la ‘Misilera Rosada’ tiene seis títulos, siendo el primer campeón del fútbol profesional en 1951, cuando en otra final ante los ediles se cobraban la revancha y los derrotaban; en esos años ambos clubes casi se repartían los títulos. Boys alcanzó su más reciente campeonato –también va quedando lejos– en 1984.

Estas fechas de aniversario sirven para recordar los triunfos y para el brindis, pero que sirvan también de partida para planificar no solo nuevos campeonatos, sino para progresar y crecer como instituciones. No se entiende cómo ambos clubes, durante tantos años, no tengan campos propios de entrenamiento, algo que clubes de Segunda y Tercera de otros países sí poseen. ¡Felicitaciones!, sí, pero más trabajo y crecimiento institucional también.





