Una cosa es la Liga 1, y otra, los torneos internacionales. En la primera, Melgar, Universitario y Cristal son los líderes del Clausura, habiendo ganado 3 cotejos cada uno y empatado otro. ‘Cremas’ y ‘Celestes’ son los únicos representantes peruanos que siguen jugando afuera, ambos en la Sudamericana. Se podría decir que estos conjuntos son los mejores del momento en el fútbol local, y podríamos estar en lo cierto. Pero también es verdad que nuestros equipos no logran dar el salto para sostenerse en la Copa Libertadores y que, apenas, intentan no salir por la puerta falsa de la Copa Sudamericana.

En el Clausura, también da pelea Sport Boys, que mejoró su juego de conjunto y se acordó de ganar: venció en cinco partidos de seis. Es un cuadro muy luchador, fiel a su estilo, que está en proceso de crecimiento.

Hoy, la ‘U’ recibirá a Corinthians de Brasil y deberá ganarle si quiere seguir; de visita, cayó por un gol cuando estaba con 10 jugadores y faltaban pocos minutos para el final. Aquella vez, escogieron defender y traerse un punto. Lástima que su cometido fue nuevamente perjudicado desde sus propias filas por su hombre gol, Álex Valera, quien nuevamente fue expulsado. Así, se les escapó un empate que parecía alcanzable. Pero Valera ya lo había hecho antes, y Jorge Fossati siempre prefirió pasarlo por agua tibia. Esta noche la ‘U’ intentará la clasificación, pero deberá estar muy aplicado en la marca y rematar más de una vez al arco contrario. En el fútbol se gana con aptitud, pero también con mucha actitud y, de eso, ellos saben.

Cristal, por su lado, dejó escapar una gran oportunidad para sacar ventaja de local ante Emelec. Tuvo la pelota a su disposición en el Estadio Nacional, pero no más que eso. Casi siempre remató desviado y no ocasionó gran peligro en el arco rival. Mañana, cuando visiten a los eléctricos, necesitarán acercarse a lo hecho ante The Strongest en Bolivia, donde fueron seguros y eficaces. Los del Rímac han demostrado que pueden luchar y ganar los partidos de visita. Para ello, Joao Grimaldo y Yoshimar Yotún, sus mejores hombres, deberán ofrecer nuevamente su mejor versión.

Finalmente, a nuestros lectores, a mis amigos y colegas de Perú 21, mi enorme agradecimiento por la solidaridad y el apoyo. Hoy una persona leerá esta columna y su diario favorito desde el cielo. Un beso, papá.