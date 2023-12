El Congreso peruano ya nos tiene acostumbrados a tal cantidad de situaciones irreales y desagradables, como la de que un vicepresidente dizque marxista defienda una tarjeta de aguinaldo navideño de 1,700 soles (sumada a otros rubros que superan los 40 mil soles) en plena recesión, que tal vez habría que pensar opciones fuera de la caja. De un tiempo a esta parte, la ayahuasca (la RAE la incorpora como sustantivo femenino) viene ganando mejor fama. No tengo ni por asomo los conocimientos científicos para argumentar en serio sobre ello, pero al menos hay testimonios positivos sobre la experiencia y el cambio en el estado de conciencia, tomando una mayor perspectiva de que somos parte de un conjunto que tiene que cuidarse como un todo.

Googleando, la reconocida revista Nature tiene este resumen de un estudio realizado en 2020: “la ayahuasca es una sustancia alucinógena utilizada como medicina tradicional en varias regiones amazónicas. El uso ritual de la ayahuasca se ha extendido por muchos países, por lo que es necesario estudiar sus riesgos y beneficios. Para esta investigación se diseñaron dos submuestras. En la submuestra 1, se administró una entrevista psiquiátrica y una batería de cuestionarios a 40 personas antes de su primer consumo de ayahuasca. Se realizaron dos seguimientos a los 1 y 6 meses. En la submuestra 2, se administró la misma entrevista y batería de cuestionarios a 23 usuarios de ayahuasca a largo plazo y sus puntuaciones se compararon con las del grupo que no había recibido ayahuasca. En la primera evaluación, se encontró que casi la mitad (45%) de los usuarios nuevos cumplían con los criterios diagnósticos de un trastorno psiquiátrico. Después del uso de ayahuasca, más del 80% de esos sujetos mostraron mejoras clínicas que persistieron a los 6 meses. Los cuestionarios mostraron reducciones significativas en la depresión y la psicopatología. Con respecto a la submuestra 2, los usuarios a largo plazo mostraron puntuaciones más bajas en depresión y puntuaciones más altas en autotrascendencia y calidad de vida, en comparación con sus pares en la submuestra 1. Se necesitan más estudios naturalistas controlados y observacionales que evalúen los riesgos eventuales y los beneficios potenciales de la ayahuasca”. (Resumen del estudio publicado en la revista Nature, 5 de marzo 2020Effects of ayahuasca on mental health and quality of life in naïve users: A longitudinal and cross-sectional study combination | Scientific Reports (nature.com)).

En estado natural, ya sabemos qué esperar. Tal vez no se perdería mucho si es que se intenta la posibilidad de iniciar cada año legislativo con una sesión ayahuasquera. Por lo menos, tendríamos un atractivo turístico más, que se vería en todo el mundo, gratis. Y si los efectos no son los deseables, al menos la resaca nos protegería un tiempo de iniciativas como las que se han aprobado en esta penosa legislatura, que erosionan aún más la representación de las agrupaciones políticas o dificultan la lucha contra la corrupción, y algunas de las que todavía nos amenazan para la próxima como la ampliación del registro de minería informal (¿quieren más muertos, más trata de personas, más contaminación ambiental?).

La tabla de Excel de Niños 1, 2 y 3 que trascendió por los chats de Villanueva ha sido reveladora al respecto, por ejemplo, de la votación para modificar los plazos de la colaboración eficaz. De 5 congresistas calificados como Niños 1, 4 votaron a favor y uno se abstuvo. De los 11 denominados Niños 2, 7 a favor, 2 ausentes, 1 en contra y otro con licencia. De los 26 señalados como Niños 3, 15 a favor, 3 ausentes, 3 en contra, 1 con licencia y 1 sin respuesta.

El Congreso ya se voló las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, y entre la recesión, la falta de liderazgo y el hartazgo no parece haber condiciones para que la calle pueda revertirlo. Con estas agrupaciones políticas, hay poco bueno en el futuro, y para las próximas elecciones, el riesgo de un outsider de mano dura, más a la izquierda que a la derecha, es hoy el escenario más probable. Frente a eso, ayahuasca mañana.