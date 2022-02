El gabinete Torres probablemente consiga la confianza, a pesar de serios cuestionamientos, tanto porque no es de ancha base como el presidente prometió, como por lo que implica para el debilitamiento del funcionamiento del Estado, el control de las denuncias en investigación y los nuevos ministros que ha impuesto Vladimir Cerrón en el gobierno.

La razón de darle la confianza es la misma que en el caso del gabinete Bellido, con iguales o peores ministros: a pesar de todos los errores del gobierno y su ya mayoritaria desaprobación, el Ejecutivo no enfrenta mayores impedimentos para disparar sus dos balas de plata, salvo la indignación que generaría en la calle. Pero eso le permitiría constitucionalmente disolver el Congreso y gobernar por decreto hasta nuevas elecciones congresales. En cambio, por más que se discuta y proponga cambios, el Congreso hoy no tiene los 87 votos que necesita una vacancia o acusación constitucional. Los gabinetes pueden obtener la confianza con poco menos de 50 votos y abstenciones suficientes, ya ha ocurrido en el pasado. Una doble negación de confianza no es un escenario de alta probabilidad porque el gobierno es cada vez peor percibido, pero sí de muchísimo riesgo, por la concentración de poder que implica. Con las credenciales democráticas de Perú Libre y allegados, es mejor pecar de prudente, no porque la situación sea aceptable, sino porque siempre hay espacio para que se ponga peor. Salvo el poder, todo es ilusión.

El Ejecutivo llevó al TC la ley aprobada por insistencia sobre la cuestión de confianza, la que ya está vigente y no fue declarada inconstitucional. Limita algunos aspectos. No se puede plantear la confianza sobre temas que son competencias exclusivas y excluyentes del Congreso ni se acepta la denegación fáctica. Se requiere presentar el acta del Consejo de Ministros que plantea la cuestión de confianza. Son limitaciones razonables, los cuestionamientos constitucionales a esa ley son porque toca solo un lado del equilibrio de poderes, no por las limitaciones impuestas. El Ejecutivo todavía puede plantear cuestión de confianza sobre cualquier política que sea de su competencia.

En un país donde la razonabilidad primara, aceptar recibir la primera bala de plata por una cuestión de honor y consistencia con las críticas que se hacen depende de cuánto se puede confiar en que no se va a disparar la segunda en tiempo récord. ¿Hay garantías de que las balas de plata se usarían con prudencia y solo cuando sea necesario? Tantas como que el gabinete actual iba a ser de ancha base. ¿La desaprobación del gobierno es una garantía de que ello no ocurriría? No necesariamente, porque la desaprobación del Congreso es igual o mayor.

Si uno revisa la última encuesta disponible que mide aprobación y desaprobación de diversas figuras políticas (IEP), el presidente Castillo no es el único con mayor desaprobación que aprobación, en el promedio general y cada una de las divisiones en las que el IEP presenta resultados (edad, nivel educativo, posición ideológica, zona del país, niveles socioeconómicos agrupados en A/B, C y D/E). Igual están el Congreso, Maricarmen Alva, César Acuña, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Hernando de Soto, Daniel Urresti, Verónika Mendoza y Yonhy Lescano. Estamos en un vacío de legitimidad muy grande. Tal vez lo único que nos salva es, como dijo Hildebrandt la semana pasada: “Esto no llega a ser un gobierno inepto. Es un tributo al caos”.