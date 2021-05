Si uno está obligado a elegir entre dos sustancias tóxicas, lo lógico sería escoger aquella cuyo antídoto se conoce y tiene a la mano. El dilema se agrava si no podemos leer o creer en la etiqueta. Lo único 100% seguro es que nos vamos a tener que tragar algo tóxico.

Siguiendo con este símil, Keiko sería un brebaje conocido y Castillo/Cerrón no tanto. Aproximadamente la mitad de los que dicen que votarían por uno u otro en realidad solo lo hacen para evitar tomarse el otro brebaje. Un análisis más detallado sobre los indecisos de la última encuesta disponible de Ipsos refleja que, a pesar de que estos coinciden más con los planteamientos de Keiko, una gran proporción dice que definitivamente no votaría por ella. Es prioritariamente un tema de credibilidad personal, no de planteamientos. Los indecisos la perciben como brebaje sin antídoto. Los marketeros lo llamarían problema de producto y no de empaque. Keiko se ha forjado una reputación de no escuchar ni reconocer errores y de estar dispuesta a lo que sea para lograr sus objetivos. No termina de reconocer cuán dañada está su credibilidad. Si no muestra disposición a dar más garantías, los indecisos no se van a inclinar por ella. Lo que sabemos de esta toxina es que no afecta el sistema económico, pero sí el fortalecimiento institucional, equilibrio de poderes y la lucha anticorrupción. Ha sido muy dañina en el pasado, cuando fue aplicada en dosis que incluía mayoría aplastante en el Congreso.

La toxicidad del brebaje que implican Pedro Castillo y Vladimir Cerrón es más incierta, porque le vienen cambiando las etiquetas sobre el grado de concentración de la toxina. Yo no creo en la última etiqueta de menor concentración porque no entiendo cómo Castillo puede desautorizar como vocero a Cerrón y este aceptar la cuadrada sin molestia. Algo no cuadra. Tampoco es verosímil que Castillo se quede sin bancada en el Congreso. Además, está el video donde Cerrón se explaya sobre la necesidad de que la izquierda se quede en el poder, y las declaraciones originales de Castillo sobre disolver el Tribunal Constitucional, la Defensoría, entre muchas otras. Por eso, el plan de gobierno de Perú Libre es la mejor etiqueta de la cual disponemos para saber las características de la toxina. Las medidas económicas ya las aplicó el primer gobierno de Alan García y fueron absolutamente letales sobre el sistema económico. La cambiada de polo de Humala tomó cinco años, no pocos días. Además, tiene graves implicancias sobre el sistema democrático y el fortalecimiento institucional.

Es probable que haya conflicto entre Poder Ejecutivo y Congreso, con Tribunal Constitucional de árbitro. Renovar seis de sus siete miembros necesita la mayor legitimidad posible y debería dejarse para el Congreso siguiente. Puede ser un antídoto indispensable.

VIDEO RECOMENDADO

Los ojos y oídos de Vladimir Cerrón en la campaña de Pedro Castillo