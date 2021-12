Difícil elegir sobre qué escribir en unas fiestas tan complejas. Se le atribuye a Einstein haber dicho que la palabra progreso no tenía sentido si había niños infelices. En Navidad y con una pandemia que todavía no acaba, puede ser buen momento para pensar en algunos grupos de niños que requieren nuestra atención en 2022 y los años que siguen.

En primer lugar, están quienes quedaron huérfanos por el COVID. Un estudio publicado en The Lancet (no un esfuerzo de nuestras autoridades sobre un problema tan obvio) identificó que el Perú era el país con mayor índice de orfandad por COVID, con un estimado de 1% de los menores de edad. El gobierno ha asignado una pensión mensual de S/200, pero el problema es mucho más complejo. Se necesita un seguimiento más detallado de este grupo: padrón, ubicación, edad, relación con sus tutores, cómo se les pueda guiar y ayudar, etc. El duelo en los niños es muy complejo: se procesa varias veces, según lo que cada niño puede digerir al momento de redefinir su identidad en su proceso de desarrollo. Es un tema muy poco conocido en Perú y que merece amplia difusión. Una frase tan frecuente como “no estés triste porque tu mamá está feliz en el cielo” en la etapa de pensamiento literal de un niño pequeño es interpretada como “mi mamá prefiere quedarse en el cielo porque no le importa que yo esté triste; ergo no me quiere; ergo no soy digno de ser querido”. El duelo mal manejado puede generar problemas psicológicos diversos. Si, además, resulta que el hogar en que ese niño vive tiene problemas estructurales y puede ser espacio de violencia psicológica o física, todo se agrava. En lo personal, dudo mucho de que el Estado sea capaz de hacer ese trabajo bien. Se necesita apoyo y vigilancia ciudadana. La vida me obligó a dedicar varios años a entender el duelo infantil y es un chambón conseguir que solo se quede la pena y no se generen consecuencias adicionales producto del mal manejo del duelo a edad muy temprana.

Todos los niños se han visto afectados, en mayor o menor medida, por la falta de clases presenciales. Establecer prioridades requiere una planificación activa y de detalle. El gobierno ha señalado que se van a retomar en marzo, pero no se nota un compromiso consistente con ese objetivo. Hay mucho trabajo por hacer para tener lista cada institución educativa con protocolos y materiales adecuados. ¿Dónde están los planes y movilizaciones para conseguir ese resultado? ¿Qué niños enfrentan las mayores dificultades y cómo se va a atenderlas? ¿Tiene el presidente Castillo la voluntad real de priorizar la calidad educativa y la meritocracia sobre sus intereses en la Fenatep y su incipiente partido? Apostar por calidad y meritocracia nunca ha sido tan prioritario como ahora. La prioridad son los niños, los maestros son prioridad por su efecto sobre los niños. Si existe alguna divergencia entre el bienestar del niño y del maestro, el niño es la prioridad y punto. ¿Qué se va a hacer respecto de quienes dejaron la escuela? El nuevo ministro o ministra deberá informar regularmente y por suficientes años (¿tres años mínimo?) qué se está haciendo para resolver los problemas acumulados durante la pandemia. Sería bueno que el Consejo Nacional de Educación conforme un grupo de trabajo que esté dedicado a ello, aprovechando mejores prácticas de diversos países. El exministro Jaime Saavedra debería ser convocado a ese grupo de trabajo por su capacidad de contribuir. Una sociedad que no prioriza el bienestar de sus niños y, en particular su educación, no tiene futuro.