Escribo esta columna sin haber seguido a detalle lo que pasa en Perú mientras viajo con mis hijos Sebastián (29) y Lorenzo (24), con quienes la he elaborado al alimón.

Como he mencionado en otras columnas, los seres humanos no toleramos la incertidumbre. Rellenamos cualquier vacío con alguna teoría mínimamente estructurada, más para calmarnos que para buscar la verdad.

El Perú hoy no es más que un repositorio de incertidumbres. Todo es incierto. Frente a cada duda, estamos impulsados a suponer, con ansias de calmar, no de aclarar ni de construir la mejor opción para nuestro futuro, aunque el ejercicio de hacer supuestos y describir visiones posibles influye sobre las posibilidades de lo que podríamos construir.

Todos los días, los peruanos suponemos en función de nuestros propios marcos de interpretación sobre una realidad extremadamente compleja. No dedicamos suficiente tiempo ni amplitud a querer interpretar de manera más amplia lo que efectivamente pasa, sino que buscamos terminar un rompecabezas semiarmado con la pieza que nos falte, aunque haya que forzarla.

Dudas de inmensa relevancia, como si se adelantarán elecciones o no, si se introducirán reformas que mejoren la representación política, o si existirá la posibilidad de una asamblea confudegente. Suponemos con miedo de lo que viene, en vez de asumir supuestos que nos ayudarían a salir adelante.

¿Qué pasa si hacemos un repositorio de buenas suposiciones, de las que dan al Perú un mejor futuro, aunque impliquen reconocer a fondo nuestras limitaciones presentes? ¿Podríamos suponer que adoptamos como regla que no se pueden proponer políticas sin sustentar casos de éxito en otros países? ¿Podríamos asumir, más deportivamente, que no hemos sido capaces de ser república exitosa y aprender de países más avanzados en: gobierno electrónico, descentralización, control de corrupción, desarrollo rural? Si no nos hacemos problemas con hacer acuerdos gobierno a gobierno para temas como la organización de los Panamericanos, la reconstrucción del norte o el aeropuerto de Chinchero, ¿no sería más sensato hacer lo mismo con temas más estructurales como la reforma de la Contraloría, las compras estatales, la descentralización, la reforma policial, del Congreso y/o del sistema de administración de justicia?

Haciendo esta lista de suposiciones bien intencionadas, pensé que sería bueno convocar a que distintos ciudadanos puedan hacer las suyas. ¿Sería posible hacer que sea una práctica del Congreso peruano que no se discuta un tema sin que haya una convocatoria suficientemente amplia a las personas que más saben del tema en Perú y otros países, o cuando menos una preguntita a ChatGPT? ¿Podría estructurarse la representación en el Congreso de los peruanos que viven en el exterior para traer más de experiencias que funcionan en otros países y que el Perú debería revisar? ¿Por qué no juntar suposiciones bien intencionadas, que nos permitan mirar un futuro por encima de la mediocridad? ¿Por qué no mirar la tecnología y la experiencia internacional para mejorar dramáticamente lo que es el Perú hoy? ¿Vamos a seguir con la discusión de que fallamos como república para construir un piso de oportunidades para todos los peruanos o vamos a intentar que en los próximos 20 años cambiemos esa historia?

Un repositorio de suposiciones bien intencionadas podría no ser mala idea. Nos ayuda a ver un futuro mejor y buscar formas de volverlo posible. La inercia nos lleva, más bien, a considerar que un repositorio de suposiciones bien intencionadas sería, en el mejor de los casos, un buen supositorio. ¿Cuándo nos vamos a rebelar para construir un futuro mejor?

Históricamente, el Perú no ha sido capaz de hacer reformas sin estar en situaciones límite. Hoy no estamos peor de lo que estuvimos a finales de los ochenta, pero sí estamos en la etapa en que no vemos todavía luz al final del túnel. ¿Por qué no aprovechamos la incertidumbre para pensar qué quisiéramos ver al final, y qué necesitamos para lograrlo?