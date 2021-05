Algunos lectores me han pedido que diga qué brebaje me parece menos peligroso en esta segunda vuelta. A riesgo de que me zampen al tornado de polarización, allá va.

Veo 3 riesgos fundamentales: generación de empleo sostenible (9 millones de compatriotas en pobreza por la pandemia lo necesitan); institucionalidad (democracia, lucha anticorrupción, independencia de poderes); y gestión pública, especialmente de programas que reduzcan pobreza y desigualdad, con visión técnica más que política.

Keiko genera preocupaciones válidas, conocidas y felizmente vigiladas por el anti fujimorismo, una fuerza que se organiza rápidamente. Tiene 24 en vez de 73 congresistas y la alianza conservadora formada en el Congreso no va a cargar con el karma de Keiko si a Acuña o López Aliaga no les conviene políticamente hacia el 2026. Podría ser la segunda Fujimori en ser vacada por incapacidad moral si no hace lo correcto o se descubren cosas que generan el espacio político para ello. La calle le va a ser adversa. Su firma de la proclama debería hacerla retroceder frente al indulto. O se anulará como el que otorgó PPK. Para generar empleos, es sin duda la opción que más tranquilidad da a inversionistas. En lo institucional, debería dar nombres en PCM y MINJUS, del que dependen los procuradores, y también de MINSA, MINEDU, MIDIS y MIMP, que den garantías de manejo técnico. Como no promueve salirse de los tratados, existen las vías ya usadas en temas de DD.HH. Me parece que un gobierno suyo tiene riesgos colaterales conocidos y antídotos disponibles, de eficacia ya comprobada.

Castillo (con y sin Cerrón) es mucho más incierto y peligroso. La versión moderada sin Cerrón no parece sostenible. Castillo no la tiene suficientemente clara (perdió la opción de Burneo y quiso a Belmont como premier), ni tiene una alianza que le permita separarse de Perú Libre. Improvisa demasiado y busca aliados sin reparos, incluso con Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales: si no es de Abimael Guzmán, ¿de quién?). Cerrón o Bermejo no requieren interpretación alguna. Cerrón, como gobernador de Junín, usó el poder como quiso, incluso amedrentó prensa. La proyección económica, institucional y de uso de programas sociales la veo mucho más riesgosa. Parece probable que se aproveche el Estado para recoger firmas y forzar inconstitucionalmente la vía “no congresal” a la Asamblea Constituyente, incluso si se inicia con una versión moderada que se deteriora por incapacidad de gestión. Bolivia y Ecuador, países explícitamente admirados por Castillo y Cerrón, han concentrado poder y buscado reelecciones. Su narrativa de polarización entre élites y pueblo es explícita, y el agravamiento de la pobreza por la pandemia la hace más peligrosa, porque puede calar, aun cuando perjudique la creación de empleos indispensables. La vigilancia desde la derecha es menos popular y efectiva. Me parece veneno poco conocido y con menos antídotos.

