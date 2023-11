¿Se puede gritar foul a la mitad del segundo tiempo para referirse a algo que pasó apenas se inició el partido? Sé poco de fútbol, pero no recuerdo partido alguno en que ello haya ocurrido. En el caso de la Junta Nacional de Justicia, el tema de la edad de la Dra. Inés Tello fue debatido en el mismo proceso de selección. ¿Cómo así puede ser falta grave algo que se discutió antes de que fuera nombrada y que nadie de los que la eligió señaló como impedimento antes de nombrarla? Antes de ver ese video yo también tenía la impresión de que había una violación constitucional, porque el requisito de la edad de 75 años es para ser miembro, no para postular. Esto último es una interpretación, porque también dice la Constitución que el mandato es por cinco años, y aunque la lógica indicaría que se requiere cumplir ambas condiciones, por lo que podría haber retiros sin falta al cumplir los 75, aparentemente ello debe estar especificado en las causales de vacancia. Esa interpretación es debatible, sin duda. Pero si se debate abiertamente ANTES del nombramiento, y la comisión no objeta esa interpretación y la nombra, es bien difícil sostener que puede ser falta grave cuando ya fue debatido y nadie gritó foul.

Asumamos por un momento que tener 75 años y un día y ser miembro de la Junta Nacional de Justicia es una violación flagrante e incuestionable de la Constitución. Si eso fuera así, ¿los miembros de la Comisión que eligió a la Junta Nacional de Justicia no cometieron también falta grave, al nombrar a alguien que sabían que iba a violar la Constitución? ¿No habrían tenido que señalarlo en su nombramiento? ¿El Congreso, y en particular la Comisión de Justicia, no cometió una falta grave de omisión al permitir que esa supuesta violación constitucional se perpetrara durante tanto tiempo? Si se parte del supuesto de que hay falta grave, la lógica lleva a concluir que hay responsabilidades compartidas.

Resulta bastante obvio que las faltas graves le preocupan poco al Congreso. Como he mencionado antes, el congresista acusado de violación que debió ser desaforado de inmediato demoró varios meses en enfrentar la justicia. Incluso la pugna caviar/anticaviar no queda del todo clara como motivo suficiente para este enfrentamiento de poderes, porque el rumor es que los reemplazantes tendrían también ese sambenito que cada vez es más fluido en determinar sus límites y significado.

Más parece haber una solidaridad del Congreso con la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respecto de las investigaciones que la Junta Nacional de Justicia le había iniciado por algunos hechos, que sí merecen ser aclarados.

La fiscal Benavides actuó correctamente al considerar que debía investigarse a un presidente en ejercicio, porque si ello no se hace, el mismo ejercicio del poder presidencial se vuelve una herramienta para poder ocultar delitos. Esa interpretación fue valiente y merece reconocimiento, pero no es una patente de corso para dejar de rendir cuentas en casos que sí generan preocupaciones válidas. Cambiar fiscales es su potestad, pero la Junta Nacional de Justicia tiene que poder investigar los casos que generen cuestionamientos, porque nada frustra una investigación más que cambiar a un fiscal por otro, especialmente si hay que leerse miles y miles de páginas de expedientes. Y la Fiscalía es muchas veces lenta y estéril.

La única manera de construir instituciones sólidas es aplicando razonamientos similares a hechos similares, independientemente de quién se trate o cuáles sean nuestras simpatías. Pocos años después de ganar el Nobel de Economía en 1993, Douglass North visitó el Perú, gracias a una invitación conjunta de Indecopi y el Instituto APOYO y tuve el privilegio de conversar con él extensamente. Hay momentos cruciales en que las instituciones o se fortalecen o se debilitan. La próxima semana se inicia la CADE con el lema ‘creer para crecer’. ¿Cómo vamos a crecer si no tenemos las instituciones que nos permitan creer porque actúan profesionalmente y de acuerdo con principios y no conveniencias o consignas? Recomiendo leer la columna de César Luna Victoria del domingo pasado, imperdible.