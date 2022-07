La inmortal cita de Jorge Basadre es una tabla de salvación para quienes nos aferramos a apostar por el Perú desde nuestras propias convicciones en momentos tan inciertos. Que alguien pueda calar tan hondo en la conciencia de un país como para ser citado en la homilía del Te Deum y el discurso presidencial ante el Congreso en Fiestas Patrias es impactante. Pero esa promesa solo se cumple si se hace el esfuerzo que requiere, no cae del cielo.

El arzobispo Carlos Castillo, en una homilía para el recuerdo, habló de la capacidad de renuncia de San Martín por el interés general de la patria, sin que su tocayo de apellido se diera por aludido. El presidente Castillo, frente a un Congreso que va a tener gran dificultad para recuperar legitimidad, fugó hacia adelante frente a las acusaciones de corrupción que cada vez lo cercan más, jugando a dar señales mixtas que resulta difícil creer que sean de su propia iniciativa: imagen y discurso menos extremo que hace un año, pero reiterando la narrativa de victimización y polarización. Le sirve para quienes todavía le creen, y tal vez ganar alguito de los que tienen dudas.

Quienes seguimos los temas políticos muchas veces perdemos de vista que a la gran mayoría de los peruanos les aburre y apesta la política, simplemente desconfían, de todos. El peruano promedio tiene mil problemas más urgentes en su día a día que entender el teje y maneje de la parodia de los cómicos ambulantes que se ha vuelto la política peruana. No tiene cómo saber si lo que se ha dicho en el mensaje es verdad o no. Sufre a un Estado que no le da servicios suficientes, y si bien es verdad que ahora va a ser peor por el descalabro que este Gobierno ha causado en el aparato público, también es cierto que se ha acostumbrado a esperar muy poco. En octubre de este año no solo hay elecciones, sino también se inicia el proceso presupuestario, más aniñado de lo que inicialmente sabíamos.

¿Es el Perú más grande que sus problemas? Ni siquiera hay consenso sobre cuáles son. En materia laboral, por ejemplo, el Gobierno hace todo lo que puede para destruir el empleo formal, sin que nadie se interese por identificar los riesgos y oportunidades que la inteligencia artificial y robotización van a generar en este campo. ¿Cómo empinarte sobre tus problemas si ni siquiera quieres saber de qué tamaño son? La informalidad no solo campea en el empleo, sino en la ilegalidad en varios sectores que vienen siendo promovidos por el Gobierno y/o el Congreso: microbuseros, cocaleros, mineros informales, tala ilegal, universidades no licenciadas, etc. La política depende cada vez más de esa informalidad.

En el Perú de las últimas décadas, las élites con acceso a mejor formación e información han sido incapaces de dialogar y lograr acuerdos mínimos sobre problemas esenciales. Tener un diálogo fluido y actualizado respecto de qué políticas se necesita impulsar para construir un mejor futuro para los peruanos es esencial. De esa incapacidad y polarización insensata se ha nutrido la informalidad para someter decisiones políticas a intereses subalternos.

A nivel personal, crecer por encima de tus problemas es una opción que implica decisión y resiliencia. A nivel de una nación, eso depende de cuán serio se tomen sus élites el rol y la responsabilidad de serlo. Si las élites no pueden dialogar, consensuar y explicar a la población sus puntos en común y diferencias, los traficantes de expectativas y frustraciones se cuelan y secuestran el poder. Por eso creo que es buena noticia la formación de coalicionciudadana.pe.