Hace dos semanas preví que íbamos a tener un descalabro lento y me equivoqué de plano. En mi defensa puedo decir que los chats revelados ayer indican que ni los ministros más aduladores de Castillo la tenían en el radar. Ya Wikipedia registra en suficiente detalle el fallido golpe de Pedro Castillo, según ha trascendido en prensa, estimulado por la primera ministra Betssy Chávez y el expremier y ahora abogado Aníbal Torres. Ni Jorge Bruce, haciendo análisis psicoanalítico, logra explicarse en qué realidad paralela el presidente Castillo puede haber tomado una decisión tan inconducente. Es un buen precedente democrático que se haya seguido lo que la Constitución manda, y que en pocas horas se haya detenido a Castillo el golpista, compartiendo cárcel con Fujimori. Que lo haya hecho su propia escolta es aún mejor precedente. Al golpista ni su escolta le debe obediencia.

Castillo ha tenido, a lo largo de su gobierno y con claras muestras de ineptitud y corrupción, aproximadamente un 25% de aprobación, sobre todo en estratos socioeconómicos más necesitados y en el sur del país. La frustración de ese sector está intacta y se manifiesta en protestas que son azuzadas por quienes quieren disputarse ese capital político. Si el incapaz de Castillo pudo tenerlo, obviamente se desata una competencia por ese descontento y lo que puede representar electoralmente. La izquierda ha mostrado su capacidad de dividirse en el Congreso varias veces y Antauro Humala ha venido desarrollando una gira proselitista muy bien financiada, por lo que habrá que ver qué ocurre con ese sector, agravado por la sequía que se enfrenta. Si bien el gobierno apostó a vincularse a Antauro Humala en algunos últimos nombramientos, ese 25% no sigue la información política y solo está harto de todos.

Al momento de escribir esta columna no estaba definido el gabinete todavía. Ojalá la lectura psicoanalítica de Jorge Bruce sobre su mayor sentido de realidad sea acertada y la presidenta Boluarte entienda que lo que más necesita es un gabinete eficaz, que solucione problemas concretos, rápido y bien. Que no elija a quien le es más cercano y leal, sino a quien le dice cosas que no le gustan pero que tienen lógica. A alguien con peso propio y que le imponga condiciones. Solo así podrá gobernar bien.

El Congreso seguirá con los mismos problemas que ya ha demostrado, y soñar con la unidad nacional suena bonito, pero es difícil de volver realidad cuando intereses subalternos como las universidades bamba, la tala y minería ilegal, el transporte inseguro y otros han logrado ventajas. Quitárselas y neutralizarlos implica muñeca política. Además de ello, están todas las expectativas irresponsables generadas en sectores cocaleros, el corredor minero, los maestros que no han logrado buenas evaluaciones, etc. Se acaba de dar, por ejemplo, una prueba docente con grandes cuestionamientos.

Adelantar elecciones sin tener reforma política no significa sino cambiar de rostros para enfrentar los mismos problemas. Una de las reformas más importantes, que implicaba no permitir que personas con condenas por corrupción y otros delitos graves participen de la vida política, acaba de ser inviabilizada por el Tribunal Constitucional sobre la base de que la resocialización del reo le devuelve todos sus derechos, lo cual colisiona gravemente con los derechos de los ciudadanos a poder confiar en que la política no está infectada de sospechosos de reincidencia, como la historia sí demuestra. ¿Resocialización del reo en cárceles peruanas? Los problemas reales no se solucionan con teorías idealistas sobre lo que debería ocurrir. El Perú necesita de equilibrios realistas que hagan cumplir el máximo posible de lo ideal, pero con plena conciencia de las enormes dificultades que la coyuntura impone.