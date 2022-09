El ex primer ministro y actual candidato a la presidencia del Congreso, Guido Bellido, acuñó esa caracterización del presidente Castillo: básico. Hoy, la cantidad de políticos a los que les caería el guante es una fila larga. La lidera César Acuña, quien parece nunca entender que la sutileza es parte intrínseca de las habilidades que un político necesita desarrollar. Sus propias palabras y acciones, como la de enjuiciar por S/100 millones a Christopher Acosta, lo han metido en mil y un líos, y no aprende. Hace seis años apenas, el JNE lo sacó de carrera por ofrecer dinero en manifestaciones, lo cual fue grabado en un video. Hace tres meses filtraron internamente el audio en que Lady Camones hablaba mal de Acción Popular. Ahora, según sus propias palabras, si pierde en La Libertad, chau APP.

En todo el mundo, los políticos esperan sacar provecho político individual de iniciativas legales o espacios donde tienen presencia sus agrupaciones. Creer que la política es la representación totalmente desinteresada de los intereses ciudadanos, sin que los políticos quieran acumular más poder, es de una ingenuidad rayana en lo clínico (Papa Noel no existe). La política permite eso a cambio de que sí haya una preocupación por representar a los ciudadanos genuinamente y con una visión de país y de futuro. Lo que rebela de lo que revelan esos audios es los temas importantes de los que no se habla: inseguridad ciudadana, inflación, incapacidad del gobierno para comprar fertilizantes, reducción de índices de vacunación general, corrupción por todos lados, etc. El audio solo se centra en el beneficio electoral inmediato y se reduce a dos temas, sin ninguna visión de país.

En la censura a la expresidenta del Congreso, Lady Camones, varios congresistas más pecan de básicos al regalarle un triunfo al Ejecutivo con gran velocidad y sin ningún análisis. La sensación de poder y orgullo herido les impulsa a tomar decisiones apresuradas sin haber analizado las jugadas posteriores. Se trata de jugar ajedrez, no ludo: hacer el mínimo análisis de quién gana, quién pierde, qué opciones deja cada escenario, etc. Como colofón, el primero y más desestabilizador de los primeros ministros que ha tenido este régimen se presenta como candidato supuestamente conciliador. El Congreso ha demostrado una vez más su incapacidad para manejarse en una forma que permita salir del subsuelo en que está su aprobación.

Hace ya varios meses, Martín Hidalgo me comentó que el inicio del proceso presupuestario podría permitirle al gobierno agregar más congresistas a su favor, y eso alejar la opción de vacancia, acusación o suspensión que viene buscando un sector de la oposición. Es un escenario posible y, además, queda claro que la opción de adelanto de elecciones no está en la agenda. Frente a ese escenario de incapacidad e insensibilidad respecto de los problemas reales de los peruanos, que no nos sorprenda que aumente la popularidad de personajes como Antauro Humala, que ya se cuidó de decir que ha escrito cuatro libros en vez de hacer manualidades de Hello Kitty en prisión, a pesar de su insania y su falta de arrepentimiento por los policías asesinados. Alguien va a canalizar la rabia, la acumulada y la que genera tanto caos y metidas de pata, en ambos poderes. El país va a necesitar probablemente que quienes quieran candidatear se arriesguen a liderar el debate, aunque sea temprano. Es una buena noticia que Ricardo Márquez haya anunciado su interés de ser candidato. Así como hay que canalizar la rabia, hay que generar esperanza sobre bases sólidas.