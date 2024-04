El Congreso seguirá haciendo pop-pop-populismo como cancha y el Ejecutivo agachando la cabeza. Ojalá los mejores ministros no se vayan, porque sería aún peor. Es verdad que sorprende que el Ejecutivo no observe iniciativas como el último retiro de las AFP o la derogatoria del decreto legislativo que permitía a la PNP actuar frente a personas que tenían explosivos con registro vencido en Reinfo. No se esperaba eso de los actuales titulares del MEF y Minem, pero es mejor tenerlos que perderlos. Lo único que nos va a permitir recuperarnos de esta debacle de la sensatez y el interés por el país es la poca tecnocracia que queda en las instituciones públicas. Hay que asumir con actitud estoica (escrita con y, para mayor convicción) la dura realidad que enfrentamos.

En alguna columna anterior presenté como reflexión de cuasi ciencia ficción que la única oportunidad de tener real poder de la presidenta Boluarte hubiera sido su vocación de renuncia, que ponía contra la pared al Congreso. Hubiera podido obligar a reformas y tal vez salvarse de la persecución inevitable que ahora tendrá que afrontar. Post-Rolexgate y la secuencia posterior de papelones y contradicciones y demás, es clarísimo que ese escenario jamás fue considerado ni por un segundo. La pretensión del partido propio como tabla de salvación es de una mezcla de ingenuidad y desconexión de la realidad difícil de comprender, aunque los Rolex dan una pista. Además de los Rolex, está el tema de su vehículo cerca de donde se cree que estaba el prófugo más inubicable del país, a quien solo veremos por redes sociales.

Quienes aprueban el proceso iniciado contra el coronel Harvey Colchado omiten detalles sustanciales, como nos ha hecho recordar Carlos Basombrío: quien lo investiga tiene acusaciones de tener vinculación con el cabecilla de uno de los grupos criminales de Trujillo, nada menos. También me parece que no toman en cuenta el efecto que puede tener este proceso como catapulta política para las siguientes elecciones. El coronel Colchado ha demostrado que no le importa cuán poderoso sea un político ni de qué partido sea. No es poco capital para una candidatura. Siendo ciertamente una impertinencia o ingenuidad ponerla en WhatsApp, la imagen de la torta debe conectar con el sentimiento de la población, harta de ver, uno tras otro, escándalos repugnantes. Hasta buen logo de campaña podría ser.

La Junta Nacional de Justicia tiene 10 días hábiles para resolver el caso de Patricia Benavides. Con la experimentada defensa de Jorge del Castillo, ha articulado un discurso que busca resolver su contradicción de haber prometido nunca interferir en el caso de su hermana para hacer todo lo contrario apenas pudo. Ha reconocido que sabía que la fiscal Revilla veía ese caso, pero que tuvo que sacarla por baja productividad, basada en un informe que algunos califican como manipulado y que aparentemente equipara como éxito archivar rápido con lograr aprobar una acusación. Pero hablamos de la liberación de tremendos narcotraficantes, y de que se truncó el testimonio de uno de ellos contra su hermana desde una cárcel en Colombia (ver artículo de César Azabache sobre este caso). Además de ello, todos recordamos los videos de madrugada de ella y su entorno. Con facilidad se cae en la reiterada e improductiva discusión caviar-facho, pero se trata de la infiltración de las economías ilegales en el sistema judicial y político, nada menos.

Que el Congreso acuse constitucionalmente al presidente del JNE es discutible y precedente peligroso. El formalismo incomprensible con que permitió la incorporación del partido A.N.T.A.U.R.O. es mucho más legítimo que la ignorancia y descaro de desconocer la experiencia en asuntos electorales de Fernando Tuesta, se concuerde o discrepe de sus opiniones.

Estas miasmas nos van a acompañar mucho tiempo más. Salvo en algunos campos en que se pueda avanzar, lo que toca es resistir y controlar daños.

