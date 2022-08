El deterioro político que sufrimos y lo que pierde el país por ello ha sido descrito muy claramente por Martín Tanaka en un artículo reciente, que es parte de una serie. Sin reformas políticas, los partidos no se van a interesar por canalizar y resolver problemas de la población. Los dueños o principales dirigentes de los partidos políticos de hoy usan el poder según su interés o parecer individual. Los congresistas a cargo de aprobar reformas tendrían que estar dispuestos a ceder poder para dedicarse a representar al ciudadano en serio. Eso no va a ocurrir si la gente no lo exige. ¿Ocurrirá?

Las reformas necesarias son solo conocidas para quienes nos interesamos en estos temas, una minoría diminuta. El resto no tiene interés por entender por qué importa la bicameralidad, o el voto del Congreso en segunda vuelta, o que los distritos electorales sean más pequeños, entre otros temas. No queda otra que quienes nos interesamos por estos temas nos compremos el pleito de interesar al resto y movilizarlos. El riesgo del descalabro del sistema de partidos políticos es entrar a una etapa de caudillismo conservador autoritario, de cualquier cuño ideológico, como ha señalado Antonio Zapata. Si alguien no le hace ascos a esa opción, que tome conciencia de que Antauro Humala podría encajar en ese rol en un país tan impredecible como Perú.

Supongamos, por un momento, que se hacen las reformas necesarias para un mejor sistema de representación política. ¿Basta? No lo creo. Todo cambio de reglas demora en dar resultados: tienen que mantenerse y adaptarse en el tiempo, con liderazgo y convicción respecto a su espíritu real. En Perú se le saca la vuelta a todo. El financiamiento público a partidos políticos es fundamental para una mayor transparencia, pero está siendo mal utilizado y ha servido de poco o nada. Honestamente, yo no veo que las políticas de equidad de género hayan mejorado como producto de mayores cuotas. He visto parlamentarias de distintos partidos apañando casos de inequidad, acoso y violencia vergonzante. Douglass North enfatizaba que el cambio de reglas solo lograba resultados de fondo si es que se internalizaba culturalmente y una mayoría o coalición veía su beneficio concreto. En el Perú se logró introducir el cinturón de seguridad mientras el resto del reglamento de tránsito no. Cambiar una norma no genera un cambio real siempre.

La reforma política es necesaria, pero puede demorar en dar resultados. La gente está harta. Para evitar el riesgo de un autoritarismo, se necesita avanzar más rápido en un camino que sí pueda dar resultados más rápidamente. Un terreno en que habría que pensar opciones es la lucha anticorrupción, problema prioritario en las encuestas y donde la tecnología y la aplicación de mejores prácticas de otros países podría tener resultados. Creo que habría que evaluar acuerdos gobierno a gobierno, pero no para los síntomas (contratación de obras públicas), sino para el fortalecimiento institucional de los entes que deben garantizar el buen funcionamiento del Estado (Contraloría, Fiscalía y/o Poder Judicial, sistemas de transparencia y control del gasto en todo el sector público, reglas de transparencia en lobby de sector privado, etc.). Hacer concurso internacional para identificar qué país tiene las mejores prácticas adaptables a Perú, contratar su asesoría e implementarlas. En un artículo hace más de un año propuse algo muy sencillo: ninguna decisión de contratación se decide sin que se filme en tiempo real (con un celular y transmitiendo en vivo en cualquier red social) la sustentación de qué opción se toma entre las ofertas posibles, y ese material es de acceso público.

