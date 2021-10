Antes de presentarse ante el Congreso, Mirtha Vásquez colgó en sus historias de Facebook este mensaje, disculpándose por lo coloquial: “Dicen que Dios da sus batallas más difíciles a los mejores soldados. Creo que a mí me confundió con Rambo”. Varias personas que han tenido relación con ella cuando presidió el Congreso me la describen como alguien de izquierda, demócrata y seria. El dilema que enfrenta el Congreso no es solo si este gabinete merece la confianza, a pesar de sus varios ministros cuestionados muy válidamente, sino qué otro gabinete se podría nombrar si ello no ocurre. Nombramientos inauditos hemos tenido de sobra.

También hay que preguntarse qué efectos sobre la opinión pública tendría una negación de confianza a una primera ministra que sí transmite una disposición a trabajar en serio, en vez de dedicarse a provocar y prometer, como su antecesor. La estratósfera de lo inaudito es que el propio presidente asumiera el rol de Bellido después de haberlo reemplazado por Vásquez. Explicarle política peruana a un extranjero ya era difícil; me pregunto si llegará el día en que requiera sesión de ayahuasca. El presidente Castillo piensa más como sindicalista que como maestro: contradecirse es un arma de negociación, no algo que baja puntos. Nos van a seguir bajando puntos las clasificadoras de riesgo si lo que dice enfáticamente el presidente no da certeza alguna. Y esto no es conspiración de derecha, lean a César Hildebrandt ayer.

El discurso de la premier revela un fraseo de equilibrista para evitar abrirse flancos adicionales que deja ambigüedades muy serias. No habló de Asamblea Constituyente, sino de “renovado pacto constitucional”, únicas palabras resaltadas en la versión escrita. Francke ha dicho que no es prioritaria, pero ella solo que no es este el momento. Su ministra de Trabajo, que en julio dijo que no se iba a priorizar, ahora dice que sí. ¿Cambio repentino o instrucción política? El discurso reconoce a la inversión privada como esencial para generar empleo y plantea crecer al 5.5% en promedio este lustro. Con toda esta incertidumbre, ni en sesión de ayahuasca.

El discurso no toca la lucha contra el terrorismo y dice casi nada sobre seguridad ciudadana. Plantea un nuevo empadronamiento de cocaleros para generar compromisos vinculantes para cultivos alternativos. Califica a la erradicación como “estrategia disponible”. Devida ya estimó en 2019 que 9 mil hectáreas cubrían la demanda legal de hoja de coca. Se siembran 52 mil, 22 mil ya están empadronadas (60% de ese padrón ya se usa para fabricar droga). Por lógica básica, sale más a cuenta trasladar PBC que hojas de coca, así que las pozas de maceración están o van a estar. Hasta ahora Bermejo y Barranzuela van logrando lo que querían, y Evito pondrá lo suyo en el gabinete binacional.

En el cierre de su discurso está la ambigüedad mayor. Pide caminar hacia un horizonte de diálogo y arduo trabajo para hacer cambios que demanda el país, y señala que “hay caminos por los que no debemos ir. Caminos que tienen las huellas de personas que no obraron bien y que hicieron mucho daño al país, tanto en el siglo pasado como en los últimos años. Ese camino no se puede volver a repetir”. ¿Cómo se evita un camino que no se especifica? ¿Qué es lo que prefiere no decir? Solo Voldemort era innombrable.