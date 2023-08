Toco un tema no político, porque oxigena. Esta semana se llevó a cabo el CADE Educación 2023, centrado en el lema “Educar para Innovar, Innovar para Educar”, presidido por Lucía Acurio, quien da esa pelea desde hace muchos años. Se cubrieron diversidad de temas, muchos más de los que entrarían en una columna. Me concentraré en lo que se llama educación STEAM+H, por las iniciales en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas más humanidades. Hace tiempo se hablaba de STEM (énfasis en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), más claro de entender que el acrónimo anterior, pero que parecía dejar de lado elementos fundamentales como el arte y las humanidades. La duda que uno podría tener, legítimamente, es si STEAM+H no es un tutifruti que al incluir todo enreda más que aclara. Lo primero a entender es que es un enfoque para enfrentar problemas, aprendiendo a través de proyectos, y tomando lo necesario de cada disciplina para resolverlo, sin que ello implique sacrificar las materias que requieren un desarrollo específico.

Tomemos un problema real que a los alumnos les pueda interesar, por ejemplo, el reciclaje. De ahí debemos empezar a hacernos todas las preguntas que nos parezcan relevantes: ¿cuánta basura producimos?, ¿es mucho o poco, comparado con otros países?, ¿difiere según niveles socioeconómicos?, ¿qué tipo de basura es reciclable?, ¿cómo es el proceso de reciclaje de vidrios, plásticos, papeles, compost?, ¿cómo se recoge la basura en Lima?, ¿quién se encarga?, ¿cuáles son los países que mejor reciclan?, ¿cómo lo hacen? De ahí hay que buscar respuestas a esas preguntas, las cuales traerán información relevante y generarán más preguntas. Por ejemplo, no todos los plásticos son iguales, y solo ciertas reglas de clasificación hacen que el reciclaje de verdad funcione. ¿Cuál es el proceso completo de reciclaje que debemos seguir en cada caso? ¿Cómo lo volvemos viable y práctico?

La cantidad de basura que producimos y lo que hacemos con ella nos lleva hacia otros terrenos. Producimos demasiada basura, la pregunta natural es por qué y eso lleva a hábitos de consumo. ¿Los empaques son óptimos o hay más caja o plástico que producto? Si ese fuera el caso, ¿por qué nos gusta tanto comprar empaques que tiramos?, ¿qué necesidad satisface el empaque, más allá del producto? Eso nos lleva a la psicología del consumidor y el marketing.

Si queremos inculcar una visión de solución de problemas, podríamos incluir dentro del proyecto herramientas como encuestas y entrevistas en profundidad, aprovechando la oportunidad para explicar cuándo una encuesta es representativa (muestra aleatoria de tamaño suficiente) y entrevistas en profundidad (para encontrar insights más hondos). Preguntarle a gente que recicla y a gente que no, por qué lo hace o deja de hacer. ¿Saben lo suficiente? ¿Qué grado de incomodidad estarían dispuestos a tener para reciclar? ¿Cuán efectivo ha sido el cobro de bolsas para reducir el consumo de bolsas de plástico de un solo uso? ¿Se cumple solo en supermercados o también en mercados y tiendas más informales?

Es claro lo que la ciencia y la matemática aportan a entender el problema. La ingeniería es siempre un tema de buscar los procesos más eficientes para transformar insumos en productos que resuelvan problemas. Las humanidades están en la psicología y sociología que se requiere para entender comportamientos individuales y de grupo. Pero, una vez entendido todo, ¿cómo se va a motivar para el cambio? El arte es muchas veces la manera más eficaz para conmover, y si no se mueven emociones hondas no se resuelven problemas complejos.

Eso es STEAM+H o STEMplus. Se necesita a gritos. Cualquiera de los problemas serios que enfrentamos requiere ciudadanos que entiendan y colaboren en esas soluciones difíciles. Requiere profesores que promuevan que el grupo identifique todas las preguntas relevantes, investigue con rigor, y logre conclusiones que sirvan. Inmenso pero impostergable reto.